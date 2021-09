En la lucha por la libertad y autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, Castilla-La Mancha tiene mucho camino por recorrer

Conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible hoy 28 de septiembre es una oportunidad que se nos presta para hacer repaso a la situación actual del libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro entorno más cercano. Una situación que desde luego no es la deseada, ni la que una sociedad avanzada, libre e igual debería sostener en el tiempo. Por desgracia, este déficit es compartido con la realidad de muchos otros territorios.

CCOO de Castilla-La Mancha comparte las reivindicaciones que Comisiones Obreras ha diseñado en esta materia, tanto para el camino que queda por recorrer en España como para reforzar la necesidad de cambios legislativos en otros países. Y es que pese a los avances obtenidos en la sociedad española, o quizá a causa de esos avances, hoy día vivimos una auténtica ofensiva de posiciones fundamentalistas, ideas amparadas y promovidas por movimientos de ultraderecha que nunca han dejado de combatir el derecho a decidir de las mujeres.

Esta lucha sin embargo no va a dar un paso atrás. Es tiempo de defender con más ahínco que nunca el aborto libre, gratuito y accesible para todas las mujeres, debiéndose dar las suficientes garantías sanitarias y legales para la seguridad de las mujeres; es tiempo de avanzar y es esperanzadora para ello la anunciada reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Es necesario regular el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos, para garantizar el acceso al aborto libre y gratuito en todo el país. Urge a su vez atajar el acoso a las clínicas que ahora practican la interrupción voluntaria del embarazo. Por desgracia esta situación de acoso la hemos vivido en esta región, con denuncias conocidas en el centro habilitado en Albacete.

CCOO-CLM hace suyas también otras reivindicaciones que el sindicato ha hecho en los espacios sociales e institucionales correspondientes: eliminar el llamado período de reflexión, una actitud que es a todas luces paternalista, y un cuestionamiento continuo del derecho a decidir de las mujeres. Abogamos asimismo por otras medidas, como mejorar y garantizar la formación de los profesionales en salud sexual, una apuesta por la inversión suficiente en educación afectivo-sexual, o eliminar el permiso parental en jóvenes de 16 y 17 años.

En conclusión, no es una quimera pedir que la reforma de la actual ley se haga con valentía, y se adopten ya las medidas para proteger y blindar el derecho de las mujeres a decidir en todas las esferas en torno a la salud sexual y reproductiva. No hay excusas ni tiempo que perder, más cuando los mencionados ataques a este derecho y los intentos de tener un marco legal aun más regresivo no van a ir a menos. Hacer una ley en dirección opuesta ha de ser una prioridad, más cuando el 85% de abortos que se practican en España se hacen en centros privados (en Castilla-La Mancha sigue sin existir esta prestación en centros públicos). La realidad debe ser otra, y decía Angela Davis que lejos de aceptar que hay cosas que no pueden cambiar, hay que cambiar las cosas que no podemos aceptar. CCOO-CLM hace y hará bandera de esta lucha colectiva. Por el derecho a la salud sexual y reproductiva, contra todas las violencias, por la libertad y autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.