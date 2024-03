El POM de Toledo cocido a fuego lento

Algo se cuece a fuego lento en Toledo. Y ya sabemos que Toledo es una ciudad imposible para idear su futuro urbanístico. ¿O nos la quieren hacer imposible?

Tras sucesivas elaboraciones, anulaciones y reprobaciones, se quiere redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (POM) para Toledo y para eso está el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado reuniéndose con instituciones, colectivos y empresas de la ciudad. Pero, ¿está presentando alguna propuesta para su informe?

Tras sucesivas elaboraciones, anulaciones y reprobaciones, se quiere redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para Toledo y para eso está el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado reuniéndose con instituciones, colectivos y empresas de la ciudad.

Se ha reunido con representantes de partidos de la oposición, pero también creemos que Rubén Lozano tendrá que decir algo sobre Medio Ambiente, José Manuel Velasco sobre Transparencia, Turismo o Vivienda, Ana María Pérez sobre Patrimonio Cultural, Ignacio Jiménez sobre Transporte o Mª Soledad Illescas sobre Inclusión. Aunque se ha reunido con algunas representantes de asociaciones de vecinos, no se han convocado reuniones específicas de las Juntas de Distrito, tampoco se ha tenido en cuenta la opinión del Consejo Social de la Ciudad, cuya constitución se realizó de acuerdo a la Ley de Grandes Ciudades y se desarrolló según la Ley 57/2003, y que, desde que fue convocado por Emiliano García-Page siendo alcalde de la ciudad, no se ha vuelto a reunir.

Es decir, en un tema de calado como es el planeamiento de una ciudad no sabemos si el equipo redactor del Plan va a contar con la participación, además de los consabidos arquitectos, con urbanistas, geógrafos, paisajistas, sociólogos, asistentes sociales, etc. Nos tememos que no se tiene en cuenta lo que han cambiado de unos años a esta parte las ciencias sociales y los modelos de gestión. Lo demás son milongas, como el detener el foco en la Vega Baja como maniobra distractora.

Tampoco, como prometió Carlos Velázquez, se ha redactado, ni por supuesto aprobado, el Plan Especial del Casco Histórico, ni se ha puesto freno a la proliferación de pisos turísticos o establecimientos hoteleros, hosteleros o turísticos. Y, por lo que parece, se ha acelerado la aprobación de 'Planes Especiales de Reforma Interior' (PERI), por lo que la ciudad se llena de ellos, y de Modificaciones Puntuales, lo que permite focalizar nuestra atención en modificaciones (ilegales) puntuales del área urbana, contraviniendo a lo que la RAE entiende por un PERI: “Plan que, por lo general, se concibe como derivado y no necesario, y que tiene por objeto una finalidad concreta, como la protección de un conjunto histórico-artístico, la reforma interior, o cualesquiera otros que la ley prevea”. Es decir, a falta de Plan General, se va haciendo la ciudad a retazos, atendiendo a intereses inmobiliarios puntuales. Y en Toledo ya hemos visto unos pocos ejemplos.

Nos tememos que, igual que se intentó con el proyecto del Cuartel de la Guardia Civil para La Peraleda, mera excusa para desarrollar un barrio con cientos de viviendas y se especulará en torno al Hospital Universitario. ¿No tenemos terrenos en el que iba a ser el 'Barrio Avanzado'? Un proyecto en el barrio del Polígono que apostaba “por un urbanismo social, respetuoso con el medio ambiente, sin olvidar la creatividad y la innovación”. ¿Qué se pretende con la urbanización de Pinedo y con el que sigue siendo el “cono visual” declarado en 1941 para proteger las vistas de la ciudad Patrimonio de la Humanidad?

Por lo que vemos, todos los PERI se realizan sobre suelos que “miran a Toledo”, allí donde resulta rentable la edificabilidad. Pero, nos preguntamos... ¿Y si construimos una ciudad aplicando la agenda del tiempo humano, con un urbanismo accesible y donde se prime la equidad social, con unas infraestructuras “inteligentes”, con un desarrollo sostenible donde se tenga en cuenta el cambio climático y la Agenda 2030?

Por último indicar que no se pueden desentender del asunto ni la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, encargada de la supervisión y seguimiento del planeamiento de ordenación del territorio, tutelando e inspeccionando la gestión y la actividad urbanística, así como de la inspección del cumplimiento de la normativa en materia de urbanismo y la tramitación de los expedientes derivados de su infracción, ni tampoco la Viceconsejería de Cultura, que debe velar por la protección del Patrimonio Cultural. Esperamos que ambas cumplan con lo que la Ley les tiene encomendado.