El alcalde de Toledo no descarta contratar seguridad privada ante el desacuerdo con la Policía local por las horas extra

El conflicto abierto entre el actual equipo de Gobierno de PP y Vox y la Policía Local de Toledo sigue encallado a las puertas de celebrarse la Semana Santa en la capital de Castilla-La Mancha. La negativa de los agentes a realizar horas extraordinarias por no concretarse en el presupuesto el acuerdo que alcanzaron con el anterior gobierno del PSOE hace que el Ayuntamiento se esté planteando contratar seguridad privada para garantizar la seguridad durante los eventos que se desarrollan en esta festividad.

“No descartamos ninguna alternativa”, ha señalado a preguntas de los medios el alcalde, Carlos Velázquez, sobre las propuestas que maneja el Gobierno municipal para desatascar esta situación en la que afirma que tienen “la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y solventar los problemas”. De momento esta situación ya se ha traducido en la suspensión de la Media Maratón y 10K Ciudad de Toledo un día después de presentarse oficialmente en el Ayuntamiento.

“La realidad es que el camino por el que se pretendía ir ha llegado a su fin. Hay un reparo de intervención, de legalidad, que advierte de que el acuerdo que se formalizó tres días antes de las elecciones municipales era un acuerdo ilegal”, ha señalado sobre este acuerdo, relativo al II Plan de Modernización de la Policía Local de Toledo, que establecía una modalidad de diez guardias de disponibilidad anuales por parte de los agentes y que firmó el anterior gobierno del PSOE.

En este sentido, Velázquez insiste en que el pacto que se promueva “evidentemente tiene que ser por un camino alternativo”. “Lo tenemos que ver con sindicatos y con la Policía. Se están manteniendo conversaciones fluidas por parte de la responsable del área, Inés Cañizares -vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana-, del concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, y de los servicios técnicos del Ayuntamiento para buscar alternativas viables para poder solventar el problema”, apunta.

“Los principales perjudicados son los ciudadanos y la Policía, pues hay algunos a los que les gustaría hacer horas extraordinarias y no van a poder o no quieren hacerlas ahora. Estoy convencido que más pronto que tarde lo tendremos”, indica el alcalde, que confía en que la ciudad pueda celebrar con “total normalidad la Semana Santa”.

“Seguramente que el Viernes Santo sea uno de los días del año que más visitantes tenemos en la ciudad de Toledo. Por ello vamos a hacer todo lo posible para que se celebre con total normalidad, garantizando la seguridad de los toledanos, de los protagonistas de la Semana Santa, de todas las cofradías y de todos los visitantes. Hubo una Junta Local de Seguridad la semana pasada para abordar este tema y estamos trabajando en un nuevo plan de movilidad para tratar de evitar los atascos en el entorno del Jueves y Viernes santo”, ha manifestado el alcalde.

PP y Vox se escudan en la Intervención que, sin embargo, dice que decide el alcalde

Tal y como ya dijo este fin de semana el teniente de Alcaldía, José Manuel Velasco, existen dos reparos suspensivos de Intervención -fechados el pasado mes de febrero- sobre el acuerdo alcanzado entre la Policía Local y el anterior Gobierno del PSOE en Toledo, cuyo grupo municipal, ahora en la oposición, reprocha las consecuencias del conflicto que se ha generado.

Sin embargo, el propio informe ya advierte que la “resolución de discrepancias le corresponderá al presidente de la entidad local”, que es una “resolución ejecutiva” por parte del alcalde y que “esta facultad no será delegable en ningún caso”. Es decir, la decisión última a pesar de los reparos de la Intervención municipal le corresponden al alcalde Carlos Velázquez.

Responder en 15 minutos y personarse en un plazo máximo de 45

En estos informes, a los que ha tenido acceso Toledodiario.es, se recuerda que con este acuerdo alcanzado se nombrarían diez guardias anuales de disponibilidad para los inspectores, subinspectores, oficiales y policías locales que voluntariamente soliciten su inclusión en el cuadrante de servicios que se elaborará anualmente antes del 31 de diciembre de la anualidad anterior a la que se aplique, una vez negociado con la representación de los trabajadores.

La inclusión en el cuadrante de servicios conllevaría diversas obligaciones como la de responder en un inferior a quince minutos a las comunicaciones que se les hagan por teléfono, SMS u otro canal similar. Además, cuando sean requeridos a fin de reforzar los servicios, tendrían que personarse en un plazo máximo de 45 minutos.

Este acuerdo se firmó con un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, fechado el 19 de mayo de 2023, en el que no se pronunció jurídicamente sobre dichas guardias de disponibilidad al “tratarse de una medida basada en criterios de oportunidad”. No obstante, respecto del complemento de productividad por conectividad digital, localización y disponibilidad dictaminó que la percepción de dicho complemento “tiene como base el trabajo extraordinario o de especial rendimiento efectivamente realizado, y no la mera inclusión en un cuadrante organizativo”.

“Es necesario que el trabajo extraordinario se realice de forma efectiva por el funcionario para que el complemento pueda serle asignado”, expone este informe municipal, que indica también que el pasado mes de enero se negoció entre la jefatura y la representación de los trabajadores que “las guardias se van a destinar para cubrir servicios mínimos y se realizarán en dos periodos anuales de miércoles a domingo, como se hizo en 2023”.

Las condiciones para que las guardias localizadas o guardias de disponibilidad sean consideradas como tiempo de trabajo, expone la Secretaría General basándose en diversa jurisprudencia comunitaria, han de reunir requisitos como tener un lugar de presencia predeterminado por el empresario, un plazo de respuesta que sea muy breve o una restricción considerable a la realización de actividades acordes a sus intereses personales o sociales.

“Por lo tanto, no estamos ante tiempo de trabajo si no hay una prestación efectiva de servicios, y, en consecuencia, no se ha de devengar retribución alguna, salvo en tal circunstancia”, expone dicho documento, que recoge que el complemento de productividad añadido por el acuerdo fijaba en 2.400 euros anuales -para policías y oficiales- y en 2.600 euros -para subinspectores y el inspector-.

“La aplicación del acuerdo propuesto no está recogido en los créditos presupuestarios aprobados para el 2024 [ en este caso ya por el Gobierno de PP y Vox] por lo que supone un aumento injustificado del Capítulo 1 incumpliendo las limitaciones de incrementos retributivos del personal al servicio de las entidades locales”, cita entre sus conclusiones dicho informe.

El SPL planteará el conflicto en los tribunales

El portavoz del Sindicato de la Policía Local de Toledo, Antonio González, manifestó en declaraciones a SER Toledo que van a llevar todo este conflicto laboral a los tribunales ya que, desde se alcanzó el acuerdo en mayo de 2023, los agentes habrían realizado este tipo de guardias localizables que no han cobrado hasta la fecha y que ascenderían a una cuantía de unos 1.800 euros por agente.

Mientras tanto, los trabajadores de la Policía Local han decidido no prestar servicio en ningún tipo de evento extraordinario en la capital regional hasta que no se les abonen esas guardias.