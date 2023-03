La confluencia de izquierdas que no pudo ser en Villarrobledo: “Nunca fue objeto de negociación”

Villarrobledo será uno de los lugares en los que la izquierda no ha llegado a acuerdo para una candidatura conjunta. Porque nunca hubo negociaciones, realmente. En este pueblo de Albacete serán rivales en las urnas. Izquierda Unida tendrá una candidatura propia, que se enfrentará a la del bloque Se Puede Villarrobledo-Podemos-Equo, cuyo candidato es Mario de la Ossa, que es parte del Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha y número 2 del que será cabeza de lista de Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha, el albaceteño José Luis García Gascón.

Por parte de IU, el candidato será el coordinador local, Juan Blanco. Funcionario del Estado, lleva desde otoño de 2021 liderando el partido en la localidad vitivinícola.

Pese al acuerdo regional, en el municipio albaceteño no ha sido posible. Las distintas formaciones no han llegado a un acuerdo para presentarse juntos a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, porque en realidad nunca se negoció. Así lo confirman ambos candidatos. De hecho, Juan Blanco resalta que en el documento presentado por la confluencia a nivel regional ni siquiera se mencionaba la posibilidad de Villarrobledo. “El pueblo nunca fue objeto de negociación”, resalta Blanco. El coordinador provincial del partido, Daniel Martínez, afirma que efectivamente, nunca hubo negociación para que IU entrase en una posible confluencia en la localidad.

Las elecciones del 28 de mayo son de bloques, de progresistas contra Vox y creemos que lo mejor es que el bloque progresista sume para evitar la entrada de Vox en el Ayuntamiento Mario de la Ossa — Candidato de Se Puede Villarrobledo a la Alcaldía del municipio albaceteño

En la misma línea se expresa Mario de la Ossa, quien recalca que en Villarrobledo sí que hay confluencia: la de Se Puede Villarrobledo-Podemos-Equo, cuya candidatura lidera. “No vamos con Izquierda Unida, pero sí hay un bloque de confluencia progresista”, señala el candidato. Desde el punto de vista de esta agrupación “nunca hubo realmente negociaciones”. “Nosotros respetamos su forma de llevar a cabo la política municipal, pero esto no ha surgido de manera natural y era muy artificial intentarlo con parámetros que no se ajustan al trabajo llevado a cabo hasta ahora”.

“Respeto total”

“Pero les tenemos respeto total y les deseamos lo mejor”, afirma de la Ossa. Además, el candidato explica que más allá de si se ha conseguido unir a todas las fuerzas en la confluencia, “las elecciones del 28 de mayo son de bloques, de progresistas contra Vox y creemos que lo mejor es que el bloque progresista sume para evitar la entrada de Vox en el Ayuntamiento”. Juan Blanco, coordinador de IU, por su parte recuerda que nunca se ha llegado a entablar una comunicación fluida con Se Puede Villarrobledo, grupo municipal liderado por Mario de la Ossa.

“Hemos coincidido en muchos actos reivindicativos, pero nunca recibí respuesta a una reunión, que sí recibí, por ejemplo de los sindicatos”, señala, remontándose a cuando fue elegido coordinador local de Izquierda Unida. Por eso, resalta, es que ni planteó una posible negociación para ir todos juntos en una misma lista.

De todos modos, la asamblea local del partido de izquierdas anunció que sí se presentarían a las elecciones municipales, con un proyecto “progresista, transformador, feminista e incluyente” para “ganar la confianza y el apoyo de las y los ciudadanos de la localidad”. Blanco se ha mostrado “esperanzado” por contar con un equipo “con conocimiento” y “amplio bagaje en el activismo social”. Lo acompañarán nombres como Elena Carrasco, María Dolores Serrano, Carolina Rubio y Goya Gómez.

La situación en la provincia

La falta de acuerdo para el 28M no es una situación novedosa. En Villarrobledo nunca se ha llegado a un acuerdo entre partidos como Podemos e Izquierda Unida para concurrir juntos a las elecciones municipales. Aunque no es el único lugar. En la capital se logró por primera vez este año, en una candidatura encabezada por Nieves Navarro (IU), algo que se ha valorado desde todos los partidos implicados como un gran avance. Navarro destacaba, además, que los tres primeros puestos de la lista están ocupados por mujeres. “La experiencia ha demostrado que las listas paritarias no son suficientes para romper el techo de cristal. Si las mujeres no ocupan los puestos de salida es muy difícil cambiar la foto fija que por desgracia se ha convertido en la habitual y que evidencia que en todas las instituciones el poder político lo siguen concentrando los hombres”, resaltó en la presentación de la confluencia.

En Hellín, el acuerdo entre IU y Podemos se alcanzó en 2022. Concretamente, en noviembre. La candidatura es la continuación del trabajo que se ha realizado hasta ahora por parte de Unidas Podemos Hellín. La localidad es la segunda más poblada de la provincia, en la que gobierna el PSOE, con el alcalde Ramón García a la cabeza. Actualmente hay concejales de la agrupación de electores local, AEH, PP, Ciudadanos y Vox.

En Almansa, otra gran localidad de la provincia, no se llegó a acuerdo. Izquierda Unida decidió romper las negociaciones a finales de febrero de este año, y desde Podemos aseguraron al periódico La Tinta de Almansa que se pusieron encima de la mesa condiciones “inaceptables” para la formación morada. El 6 de marzo, Belén Gascón, aseguró que daba un paso atrás para reconducir las negociaciones. “Lo hago con la mira puesta en que este gesto pueda ser correspondido por parte de IU Almansa y llegarse a un acuerdo generoso, justo e inteligente, con el objetivo de que la confluencia progresista pueda recuperar el Ayuntamiento de Almansa”, resaltaba.

Paradójicamente, Almansa es el lugar de nacimiento del coordinador autonómico y candidato de Unidas Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón.