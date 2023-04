García-Page defiende que fueron los gobiernos socialistas los “únicos” que legalizaron pozos en Castilla-La Mancha

Ha querido contestar a Paco Núñez, su contrincante del PP en la próximas elecciones autonómicas, pero con ello también ha tocado un tema delicado. Emiliano García-Page ha defendido que fueron los gobiernos socialistas los únicos que “regularizaron y legalizaron” pozos para regadío en Castilla-La Mancha, concretamente en la cuenca del Guadiana. Se lo espetaba a Núñez como respuesta al anuncio de este último de hacer en esta región “lo mismo que en Doñana”, pero lo ha hecho en mitad de la polémica por la medida del Gobierno andaluz, del PP, precisamente para legalizar pozos y cuando el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel también atraviesa una crisis casi estructural.

Ecologistas reprochan a científicos que “beneficien” a “intereses de los grandes regantes” en las Tablas de Daimiel

En un acto del partido, García-Page se ha mostrado contrariado por esas declaraciones de Paco Núñez, “cuando sabe la gente que los únicos pozos regularizados y legalizados aquí, en el Guadiana, han sido con gobiernos socialistas”. Una medida, ha referido, que se paralizó con el Gobierno de María Dolores de Cospedal. “Que no se mienta a la gente”, ha reclamado.

Estas declaraciones se producen el mismo día en que prosigue la polémica por las medidas en Doñana y también por la situación de las Tablas de Daimiel. Precisamente, Ecologistas en Acción ha salido hoy al paso de la carta que más de medio millar de científicos hicieron pública pidiendo un nuevo trasvase del Tajo para las maltrechas Tablas de Daimiel.

Según afirman, esa misiva “beneficia a ciertos intereses en detrimento del resto de la ciudadanía y de los ecosistemas de Castilla-La Mancha, intencionadamente o no”. Se trata de una división de pareceres que ya quedó patente en la última reunión del Patronato del Parque Nacional, en la que se aprobó por mayoría solicitar al Gobierno central esa derivación de agua, con el rechazo de los miembros ecologistas.

Más de 50.000 regadíos ilegales, según WWF

En su respuesta, los ecologistas han denunciado asimismo los regadíos ilegales en torno a las Tablas, que según una investigación reciente de WWF son, al menos, 51.465 hectáreas. Y “sobre todo” los regadíos legales, el aumento de estos, “imparable en nuestra región” (de 20.000 a 110.000 en 40 años). “Consumen solo en la cuenca del Guadiana más de 2.000 hectómetros cúbicos, 11 veces más que todas las personas que habitan dicha cuenca”.

Previamente, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado “consenso” en la defensa del agua e esta comunidad autónoma, como existe en Levante. “Me encanta ver cómo en Murcia o en Valencia, todos apoyan al presidente que gobierna para conseguir el agua, pero aquí que la vemos pasar, cuesta entender que no me apoyen cerradamente”, ha lamentado. Por este motivo, ha pedido un “apoyo sincero” cuando se trata de defender a esta tierra en materia hídrica, “ya sea en Madrid, en Bruselas o donde sea. Es lo mínimo que se puede pedir, y duele que no pase”, ha considerado.

También ha valorado que para defender a esta tierra “hay que tener fuerza y ser autónomo. No hay agua para todos, y por eso, para que el agua venga aquí, deja de ir a otro sitio. Así que el agua hay que defenderla y pelearla”, ha manifestado.