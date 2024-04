Page no irá al Senado a hablar de amnistía: “Yo no recibo instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado este viernes que no asistirá a la comisión del Senado para analizar la ley de amnistía que tendrá lugar el próximo lunes. Ayer lo avanzaba el PSOE de Castilla-La Mancha y hoy ha sido el propio presidente regional quien ha asegurado que “si alguien piensa que los presidentes autonómicos de un partido y otro somos como monaguillos de los aparatos de los partidos, se equivocan”.

En declaraciones a medios de comunicación, tras su participación en la inauguración del nuevo Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresiones Sexuales de la provincia de Albacete, el líder del ejecutivo castellanomanchego ha afirmado que sabe lo que plantearán en sus intervenciones tanto Pere Aragonés, como los demás presidentes autonómicos.

“Yo no recibo instrucciones de Ferraz, mucho menos de Génova, y escuchar decir a un importante partido en España que van a obligar a que nos retratemos todos los socialistas, todos los presidentes autonómicos, es ofensivo”, ha añadido, según recoge Europa Press.

“Un 'mamatraca' que ya cansa”

Por otra parte, García-Page ha rechazado cualquier posibilidad de un referéndum en Catalunya sobre la independencia, planteando que en cuestiones de soberanía nacional tendrían que votar todos los ciudadanos de España.

“Si quieren cambiar la Constitución pueden proponerlo, pero se arriesgan a que no estemos de acuerdo en la inmensa soberanía, lo demás es mentira, es el mamatraca que ya incluso cansa”, ha añadido al respecto.

El PP le acusa de “falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez”

Mientras, la viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha acusado a García-Page de “falta de respeto hacia el Senado y sumisión a Sánchez”.

Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Toledo, donde Guerrero ha reprochado que Emiliano García-Page no vaya a acudir a Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que se celebra el próximo lunes “como tampoco acudió a la convocatoria anterior”.

“Page ha sido convocado en su calidad de presidente de Castilla-La Mancha para defender los intereses de la región, pero una vez más ha rechazado defenderlos y nos convierte en ciudadanos de segunda. Su rechazo demuestra desidia y deslealtad a los castellanomanchegos y por supuesto, cobardía y sumisión a Pedro Sánchez”.

En dicha comisión se analizarán los efectos y consecuencias para las Comunidades Autónomas de la aprobación de la Ley de Amnistía. Gema Guerrero ha subrayado que si Emiliano García-Page no acude, solo demuestra que sus declaraciones en contra de esta ley, “son una farsa y una pura estrategia política y electoral”.

Y ha criticado que, con este hecho, “el Partido Socialista no reconoce el Senado, el cual está legítimamente constituido. No tiene sentido que no acuda por segunda vez, solo demuestra así, una un falta de respeto y de confianza en la Cámara Alta”.

El PP ha aprovechado para relacionar la Ley de Amnistía con la merma de 280 millones de euros en las finanzas de Gobierno regional que ayer mismo ponía sobre la mesa el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina para justificar una carta de Page a Pedro Sánchez sobre la financiación autonómica.

“Page debe plantar cara de una vez a Pedro Sánchez en las instituciones. Ni evitó la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso con el voto favorable de los diputados nacionales de Castilla-La Mancha, ni va a poner encima de la mesa los efectos que supone la aprobación de esta ley. Una ley que vulnera el principio de igualdad entre los españoles”.