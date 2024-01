PP y PSOE, a vueltas con la ubicación del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo

El futuro cuartel de la Guardia Civil en Toledo sigue siendo uno de los temas que más polémica genera cada semana en la ciudad. Este miércoles se han vuelto a pronunciar sobre el asunto el Gobierno local de Toledo -PP y Vox- y el grupo municipal del PSOE después de conocerse que el jefe de Mando de Apoyo de la Guardia Civil, el teniente general Arturo Espejo Valero, remitió una carta al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la que pide información para confirmar si los “inconvenientes” para ubicar el nuevo cuartel en la Peraleda constituyen o no “un obstáculo insalvable”.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde (PP), asegura estar sorprendido ante la carta recibida, ya que la Guardia Civil “pregunta cosas que sus propios informes de obra ya confirman”. En este sentido, señala que “el propio informe realizado por la subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente de la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, advierte de que dicha parcela entraña peligrosidad por ser inundable”.

Es como si cualquiera de nosotros se fuera a construir una casa y el propio arquitecto le dice que el terreno donde se va a ubicar es inundable Juan José Alcalde — Portavoz del Ayuntamiento de Toledo

“No entendemos esta petición, es como si cualquiera de nosotros se fuera a construir una casa y el propio arquitecto le dice que el terreno donde se va a ubicar es inundable, ¿alguien se haría una casa ahí? Yo entiendo que no, es lo lógico”, ha señalado el portavoz, que considera que esta carta no es “la respuesta” a la que previamente remitió el alcalde al Ministerio del Interior en la que explicaba que habían sido representantes de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha quienes habían solicitado cambiar la ubicación elegida para la nueva Comandancia.

El portavoz municipal se ha mostrado también “sorprendido” por las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, quien aseguró que la inversión por parte del Gobierno de España está “garantizada” y que la dirección general de la Guardia Civil está esperando “a ver si se les da licencia o no” para construir el cuartel. “No hay ni siquiera proyecto y si no lo hay, no se puede solicitar ninguna licencia, no sé si lo hace por desconocimiento o a mala fe”, ha afirmado Alcalde.

El PP culpa a Tolón de la “paralización”

En este sentido, ha culpado a Tolón de “la paralización de ese cuartel tan necesario para la Guardia Civil, incumpliendo acuerdos durante años y mintiendo sobre las diferentes ubicaciones para su construcción. Así, ha defendido que el actual equipo de Gobierno ”desbloqueó“ la situación con la Junta y la Guardia Civil al proponer un nuevo terreno -de dos parcelas, una municipal y otra autonómica-, en el barrio del Polígono. Sin embargo, lamenta que la reunión que iban a mantener para avanzar en esta iniciativa ”la paralizó la actual delegada con Marlaska -el ministro del Interior-“.

Preguntado por si han solicitado mantener una reunión con la delegada del Gobierno para poder buscar soluciones a este conflicto, Alcalde ha aseverado que “es ella quien tiene que dar el paso”. “Ella pone trabas y tiene la opción de hacerlo. Parece que la que no quiere que se haga el cuartel es ella”, ha agregado.

El PSOE pide que se pregunte a las familias

También se ha posicionado sobre esta cuestión el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, que lamenta haberse vuelto a “enterar por la prensa de que la Guardia Civil ha enviado una carta al Ayuntamiento” para preguntar sobre la ubicación de cuartel. Además, ha defendido que “si hay alguien que se ha preocupado por que haya cuartel es el PSOE que la inversión de 60 millones de euros está garantizada”.

“Debemos dejar de mirarnos el ombligo. ¿Han preguntado a las familias de guardias civiles dónde quieren el cuartel? La mejor parcela para que estén cerca de dónde hacen vida es la Peraleda y trasladar la ubicación a otro barrio podría alterar la vida de estos efectivos y las de sus familiares, parejas o hijos, que tienen en este entorno los colegios, sus trabajos, sus lugares de ocio, y quieren permanecer en el barrio”, ha argumentado el viceportavoz.

En este sentido, ha indicado que “después de hablar con ellos y conocer sus opiniones, y después de meses de reuniones, se decidió con la Dirección General de la Guardia Civil, ubicar el cuartel en la Peraleda, para favorecer esa conciliación laboral y familiar y también por extensión y porque es la parcela que más se adecua al proyecto”. “El resto de las ubicaciones, se desecharon por estos motivos”, ha agregado.

Por tanto, Pablo García ha pedido al equipo de Gobierno que “actúe de una vez por todas”, ya que los inconvenientes del anteproyecto son, a su juicio, “perfectamente salvables en el nuevo proyecto del cuartel, según los técnicos, como lo fueron, me imagino, en las construcción de otras infraestructuras del entorno: el Hospital de Parapléjicos y el pabellón Rafael del Pino”.