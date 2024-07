Podemos dice que la reforma del sistema electoral en Castilla-La Mancha sería en “falso” con el acuerdo de PP y PSOE

Podemos Castilla-La Mancha ha asegurado que una reforma del sistema electoral regional sería “en falso” si se aprueba uno que incluya una horquilla de “entre 25 y 50 y tantos escaños”, tal y como ha señalado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, en una entrevista reciente.

Para la formación morada, dicha horquilla “no resuelve el problema democrático de representatividad ni el golpe electoral de Cospedal, por lo que consideran que se trataría de una reforma ”en falso“ si se llega a consumar el acuerdo ”en ciernes“ del PP y PSOE.

El coordinador regional de la formación, José Luis García Gascón, vuelve a reclamar “un sistema verdaderamente proporcional y representativo como el que desde hace años venimos proponiendo en Podemos”, y que es una “reclamación generalizada en la región”. Gascón ha recordado que hay “varias y varios académicos y expertos de la UCLM sostienen propuestas en la línea de la que venimos realizando”.

Para García Gascón “la única opción que asegura en la región una verdadera representatividad y pluralidad es la creación de una circunscripción única total o adicional a las cinco provinciales que ya existen y un número en torno a los 100 escaños”,

“El problema es doble”, afirman. “Por un lado, los pocos escaños para la población que tiene nuestra comunidad en comparación con el resto de España y por otro que los mismos están repartidos en cinco circunscripciones, con lo que una horquilla de entre 25 y 50 escaños no resuelve la situación de falta de representatividad y pluralidad”, aseguran desde el partido. “El mínimo no varía, el máximo no sube lo suficiente y sigue habiendo 5 circunscripciones”, remata Gascón,

La formación pone como ejemplo a otras comunidades autónomas, como Extremadura donde la “mitad de la población” se reparte en dos circunscripciones electorales, o Aragón, donde “la mitad de la población” está en tres circunscripciones. También resaltan el caso de Castilla y León, donde hay 84 diputados, con la misma población que en Castilla-La Mancha, donde solo hay 33 parlamentarios.

Piden “más transparencia y participación” a PSOE y PP

Desde Podemos han criticado igualmente que la negociación entre PSOE y PP se esté llevando a cabo con “total opacidad”, en un asunto en el que “debe haber el máximo debate, la máxima participación social, total transparencia”. En ese sentido han exigido “incluir las más de 300 aportaciones de más de 4.000 personas de la región que en 2017 hicieron en el proceso participativo de la reforma del Estatuto que guarda el PSOE en un cajón, y escuchar las propuestas de los y las expertas de la Universidad de Castilla-La Mancha”.

Además, y sobre quiénes están llevando a cabo el acuerdo, desde Podemos han criticado que el PSOE lo haga “con el mismo PP que hizo el recorte electoral”. La única razón para ello, señalan desde el partido, es que “no buscan recuperar la representatividad y democracia”, sino “solo salir el uno o el otro”.

De este modo, ha vinculado “el pacto bipartidista de gran coalición” con el reciente acuerdo estatal del Consejo General del Poder Judicial. Frente a ello, José Luis García Gascón ha pedido “un acuerdo con las fuerzas progresistas para mejorar de verdad la democracia”, pues “es nuestra motivación principal por la que venimos luchando desde el 15M y eso es bueno para todas y todos más allá de los intereses cambiantes de cada partido político en cada momento”.

“Blindaje de derechos fundamentales”

Desde Podemos han pedido también que la reforma del Estatuto de Autonomía incluya el “blindaje de derechos fundamentales, sociales, feministas, ecologistas y culturales en Castilla-La Mancha que actualmente no están en nuestro estatuto a diferencia de otras regiones, para reforzar los servicios públicos, la sanidad,la educación, la vivienda, la dependencia, el medio ambiente, los derechos del río Tajo y de las Tablas de Daimiel, los derechos laborales, los derechos de las mujeres y el feminismo”.