Un "prostíbulo" junto a un colegio y una escuela infantil: "Estamos indignados", dicen los vecinos

En 2014, la práctica totalidad de los vecinos y vecinas de Gamonal, una pedanía de Talavera de la Reina, firmaron una iniciativa bajo el eslogan 'Contra el 'Hotel Jake'' con la que reclamaban el cierre de un polémico establecimiento sobre el que afirmaban que "en vez de ser un hotel, es un local de alterne en el que se practica la prostitución". Tras su cierre, antes del inicio de la pandemia, la sala ha sido reformada tras ser adquirida por otro propietario y prevé su reapertura la próxima semana.

Ante esta situación, la Plataforma Cívica de Gamonal, un colectivo que nació contra la implantación de una macrogranja porcina cercana a su núcleo urbano, muestra su "indignación" por que se vuelva a abrir este local que "antiguamente fue una discoteca muy famosa" y que se ubica a escasos metros de la escuela infantil y del colegio que hay en el pueblo. Y es que afirman que "en realidad de trata de un local con la actividad de un prostíbulo".

"Le dan licencia de apertura como hotel y luego resulta que siempre está lleno. Estamos un poco cansados y tensos. Nos pusimos muy contentos cuando se cerró", señalan a este medio representantes de la plataforma, que indican que las asociaciones que hay en esta Entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) –de unos 950 habitantes– han mantenido una reunión para "ver qué medidas se toman". "Si este tipo de clubes existen, que estén separados de un núcleo urbano", agregan.

Para el próximo 3 de diciembre, a las 17 horas, anuncian una concentración para "mostrar el rechazo absoluto del pueblo ante la reapertura del Hotel Jake". Además, han iniciado la recogida de firmas de todos los vecinos de Gamonal y la comarca.

Ya en el año 2006, según recogía Europa Press, la sala Jake se vio implicada en un operativo de la Policía Nacional contra una organización implicada en delitos relativos a la prostitución. La investigación se inició para liberar a mujeres que eran recluidas en contra de su voluntad y obligadas a ejercer la prostitución en varios clubs de toda España, incluido el de Gamonal.

En este sentido, relatan que en este local se produjeron "hechos aberrantes relacionados con la trata de personas o con tráfico drogas...", una situación que confirma la actual alcaldesa del municipio, Marta Garrido. "Hubo muchísimos conflictos, incluso tiroteos. También apareció una vez una mujer herida en el campo que hay detrás y un coche quemado", agrega sobre algunos de los lamentables sucesos que se produjeron con motivo de la actividad del antiguo Hotel Jake.

"No puedo decir que sea un prostíbulo, tiene licencia de establecimiento hotelero"

La licencia que tiene, y que otorga el Ayuntamiento de Talavera de la Reina por ser Gamonal una EATIM perteneciente a este municipio, es de "establecimiento hotelero", tal y como confirma el concejal de Urbanismo del consistorio, José Antonio Carrillo. "A día de hoy está cerrado, estaban haciendo obras y han podido cambio de titularidad con licencia de hotel".

El edil asegura que son "conscientes" de las preocupaciones de la ciudadanía y de los colectivos. "Sabemos lo que se comenta pero hasta que no abran no podemos hacer nada". Según explica Carrillo, una vez abierto "lo que vamos a hacer es inspecciones desde el punto de vista urbanístico para ver que efectivamente ese es el uso. Habrá que ver si lo que desarrollan dentro es acorde a la licencia o no".

"Vamos a estar vigilantes para que se cumpla la legalidad más estricta", añade el concejal quien coincide con la alcaldesa de la localidad en no poder "decir que sea un prostíbulo", recalca Garrido, que asevera que "evidentemente" están en contra de que la actividad que se produzca en el local no se corresponda con la que le permite la licencia que tiene.

"Desde el Ayuntamiento de Gamonal también van a estar vigilantes con este tema y no solo con las cuestiones urbanísticas que nos competen a nosotros, si no también de sanidad", subraya el concejal de Urbanismo.

"Si vemos movimientos extraños pues tomaremos medidas en el asunto. Pero la información que tengo yo es que tienen licencia como establecimiento hotelero", reitera la alcaldesa de Gamonal, que recuerda que ya solicitó anteriormente que acudiera la Inspección de Trabajo cuando detectaron algunos de los presuntos hechos delictivos mencionados.

¿En camino de la abolición?

La prostitución en España ni está ilegalizada ni regularizada como trabajo. En el amplio debate político y social que se da en torno a ella se puede hablar de varios modelos: el de los países que apuestan por el abolicionismo, con Suecia como referente y al que se han sumado países como Francia o Noruega, también con multas al cliente; el regulacionista, con Holanda y Alemania como exponentes, o el de España con un modelo apenas definido.

En este sentido, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por una ley de abolición de la prostitución sin fijarse plazos. "Es imprescindible un marco legal, incluida una ley integral para la abolición de la prostitución, con el esfuerzo de este gobierno para que sea en esta legislatura", señala el texto al que tuvo acceso elDiario.es relativo a un debate que atraviesa también a sus socios –Unidas Podemos–, donde existen posiciones regulacionistas.