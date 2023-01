'Salvemos la Sierra del Cuchillo' se opone a la apertura de una cantera en el municipio albaceteño de Caudete

La plataforma ciudadana ‘Salvemos la Sierra del Cuchillo’ de Caudete rechaza la puesta en marcha de una cantera para la extracción de caliza dolomítica junto a una microrreserva natural de alto valor botánico en el entorno del municipio albaceteño. No es la primera en la zona, según denuncian, ya que existen otras explotaciones en la zona que, dicen, “tienen un impacto paisajístico, acústico y medio ambiental salvaje”.

Ahora los vecinos se posicionan contra la intención de la empresa ‘Explotación de Canteras Tanit S.L.’ que ha iniciado los trámites para investigar la posibilidad de extraer marrón imperial (un mármol muy apreciado) en una zona a caballo entre Yecla (Murcia) y la localidad albaceteña para, posteriormente, poner en marcha una cantera. El proyecto data de siete años atrás y ahora se retoma .

“En 2016 la empresa comenzaba con los trámites para desarrollar esta actividad minera. Lo que sucedió es que pasó desapercibido porque este tipo de proyectos no se comunican a la ciudadanía. Tristemente no se puede luchar contra ellos de manera prematura y se hace frente a ellos cuando ya está avanzado, como en este caso”, explica Pedro Martínez, portavoz de la plataforma ciudadana.

El Ayuntamiento ya se negó entonces al proyecto al considerar que “no era compatible urbanísticamente hablando” con el lugar de apertura de la futura cantera. También la Sociedad Albaceteña de Ornitología (SAO) expresó reticencias. Y es que la ubicación de esta “posible cantera” en una parcela privada se encuentra dentro de la Sierra del Cuchillo, catalogada como Bien de Interés Cultural en 2018 por la Región de Murcia, otorgándole la categoría de Sitio Histórico. “Un espacio donde se recogen infinidad de valores que lo avalan como natural, medioambiental, paisajístico, identitario, geológico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, histórico e industrial, pero que excluía de su protección esta parcela privada por pertenecer a otra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha”, apunta el portavoz de la plataforma.

En el término de Caudete, dentro de esta sierra, se encuentra la Microrreserva ‘Los Arenales’, calificada y delimitada por la Consejería de Medio Ambiente en 2004 como ‘Hábitat de Protección Especial en Castilla-La Mancha’, debido a las especies de flora y fauna que allí habitan, junto a los arenales de tipo costero que lo convierten, sostienen, “en un ecosistema único” en la región y cuyo “entorno sufriría daños irreversibles si no se frena este despropósito, que supone la contradicción de acciones protectoras por parte de la Junta”, señala Pedro Martínez.

Pero en 2020 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha autorizaba la investigación, si bien instaba al Ayuntamiento de Caudete a presentar alegaciones si lo creía oportuno. “Se interponía así finalmente un recurso contencioso-administrativo del consistorio (gobernado por el Partido Popular), contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE) que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la región. Es importante reseñar que inicialmente la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete denegó el permiso. Sin embargo, tras el recurso presentado por la empresa ‘Tanit’, en 2019 se dictaminó lo contrario”, explican desde la plataforma.

Desde la plataforma vecinal explican que sus miembros están “concienciados con el medio ambiente. Queremos dar visibilidad al problema y generar conciencia social en relación al cuidado y protección del entorno”. Por eso han venido denunciando el proyecto desde el nacimiento de la plataforma en el verano de 2021.

El pasado 14 de diciembre de 2022 se realizó el levantamiento del acta de pago del justiprecio para la ocupación temporal. “Esto se traduce en que la empresa tiene vía libre desde ya para comenzar los trabajos de una nueva cantera. El permiso para la actividad minera, ha sido expedido el 16 de noviembre de 2022 por Nicolás Merino Azorín, director provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, añade la plataforma.

Un caso curioso, apunta, porque “la empresa amenazaba con empezar con los trabajos el pasado 23 de diciembre de 2022. Asegura tener todos los permisos y trámites administrativos. Tenemos constancia de que no han empezado las obras más allá de colocar unas balizas. Hay controversias. Por un lado la empresa dice tenerlo todo para empezar y el Ayuntamiento lo desmiente. Como no se nos facilita la documentación necesaria, no sabemos quién lleva la razón”, lamenta.

El portavoz cuenta que la complejidad de esta situación radica en la “cantidad de administraciones que están involucradas. La competencia se atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Desarrollo Sostenible, la encargada de autorizar este tipo de proyectos. A su vez interviene la Administración local como parte afectada que es finalmente quien concede la licencia de obras”.

En este sentido, Martínez resalta que el Ayuntamiento de Caudete les ha transmitido su oposición total al proyecto y son “los que nos comentan que el informe del impacto ambiental está caducado y la licencia de obras no ha sido concedida”.

La plataforma vecinal critica que cuatro días antes de que se cumpliese el plazo de vigencia del informe ambiental “colocó unas balizas de madera como justificación del comienzo de obras y evitar así la sanción por no iniciar el proyecto. Una estrategia por parte de la empresa, a pesar de que el Ayuntamiento de Caudete y la Consejería nos dicen que el informe esta caducado”.

Ahora están a la espera de los movimientos por parte de la empresa. “Lo que tenemos claro es que no queremos que empiece, porque una vez iniciados los trabajos es dañar el entorno y mover cualquier mínima cosa provoca que no vuelva a su lugar”, señala este vecino.

La plataforma ciudadana no descarta movilizaciones después de la concentración celebrada en el paseo Luis Golf de Caudete el pasado 24 de diciembre.