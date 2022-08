El equipo femenino del Club de Baloncesto de Ciudad Real lanza un SOS para reclutar a jugadoras

El Club Baloncesto Ciudad Real ha enviado una señal de ayuda para reclutar jugadoras, ya que no ha podido inscribir en periodo ordinario al equipo en la 2ª División Femenina de Castilla-La Mancha al no contar con un número suficiente de jugadoras. De este modo, explican, su participación “peligra” para la próxima temporada. A pesar de haber inscrito al equipo de manera puntual, debieron dar “marcha atrás” por no contar con un número suficiente de jugadoras para competir.

El club lleva haciendo campaña de captación desde el mes de junio para las nuevas jugadoras y tenía “perspectivas” de que nuevas incorporaciones recalasen en las filas de la entidad ciudadrealeña, varias situaciones se han producido en los últimos días que han motivado “que saltaran todas las alarmas”. Entre otras, algunas jugadoras querían poner fin a sus carreras deportivas y otras han decidido cambiar de club para seguir jugando.

Actualmente solo se cuenta con un número indeterminado de entre 6 y 8 jugadoras, lo que hace “insostenible” la situación. Desde la Junta Directiva aseguran “que están intentado todo” por mantener una sección por la que se apostó desde hace cinco años para dar la oportunidad a jugadoras que tenían interés por competir y seguir formándose. Se ha solicitado “unos días de gracia” a la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha para que si en esta semana se pudiera enganchar alguna jugadora más, poder competir y seguir manteniendo viva la llama de la sección femenina.

Según las mismas fuentes del Club Baloncesto Ciudad Real, cualquier chica de 16 años en adelante que físicamente se encuentre con ganas de intentarlo tiene cabida en el equipo. Todos los años ha habido incorporaciones de jugadoras con poca experiencia o de otras que llevaban varios años sin jugar. El nivel de la liga no tiene una exigencia tan grande, pues la mayoría de equipos tienen proyectos similares. Ahora mismo, harían falta unas cinco o seis incorporaciones más para poder competir con garantías y sacar adelante el equipo. El problema es que solamente hay unos días para conseguirlo.

Además de la campaña en redes sociales, la directiva pone a disposición de todas las interesadas el correo electrónico del club: club@baloncestociudadreal.es y un teléfono de contacto (613 147 472). Con este llamamiento de emergencia, se espera que alguna chica interesada pueda acudir e integrarse en la disciplina del Club Baloncesto Ciudad Real.