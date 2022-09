Un par de zapatos de segunda mano reúnen a una familia de Ciudad Real cuatro décadas después

La casualidad y la plataforma de productos de segunda mano Vinted han hecho que la ciudadrealeña María Aurora Matamoros recuperase el contacto con su familia paterna, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), tras más de 40 años separados.

María Aurora Matamoros Villarreal es una ciudadrealeña de 55 años, que nació en Puebla del Príncipe y que tiene una historia muy singular ligada a Vinted. Gracias a esta plataforma, María se reencontró, más de 40 años después, con su familia paterna -residente en Villarrubia de los Ojos- y con la que había perdido el contacto al mudarse a Zaragoza con solo 10 años.

Un día, viendo un anuncio de televisión, María sintió curiosidad por la aplicación. Así que se creó una cuenta y empezó a utilizarla. Según esta plataforma, desde entonces es “una profesional que disfruta tanto dando nueva vida a la ropa que ya no usa como de comprar otras prendas”. Para ella, además de un sitio donde encontrar tallas y estilos, es el sitio donde le ha ocurrido “una fantasía” y demuestra que “la vida está hecha de casualidades”.

Un día descubrió en la aplicación un par de zapatos perfectos para ella y se puso en contacto con la vendedora que, casualmente vivía en Villarrubia de los Ojos, donde María pasó los primeros años de su infancia y donde también había vivido su familia paterna, con la que hacía cuatro décadas que no hablaba.

Sorprendida por la casualidad, preguntó a la vendedora si conocía a alguno de sus familiares. Gracias a ella, consiguió el contacto del hijo de una de sus primas. Y así, consiguió reunirse por primera vez en plena pandemia a través de una videollamada con dos de sus primas y una de sus tías que vivía en Alemania. Algo que no habría sido posible de no haber elegido ese par de zapatos. El siguiente paso, “volver a encontrarnos en persona en Villarrubia de los Ojos, sería un sueño”.

La historia de esta familia de Ciudad Real es la de muchos otros habitantes de la provincia, que tuvieron que emigrar de sus pueblos en busca de un futuro mejor. Aurora y sus padres, hacia Zaragoza en busca de trabajo; sus tíos, a Alemania donde se asentaron y fueron haciendo su vida. La tecnología, la casualidad y un par de zapatos de segunda mano en busca de una nueva vida dieron la oportunidad a esta familia a reencontrarse 40 años después.

María sigue siendo una fiel usuaria de Vinted, que recomienda porque “es para todo el mundo, encuentras cosas que no puedes encontrar en otro sitio y de gran calidad”. A pesar de lo que se pueda pensar, “Vinted no es sólo para jóvenes”. Hay mucha ropa de todo tipo de tallas, formas y estilos, así que no importa si eres un adolescente o tienes más de setenta años. Además, puedes encontrar ropa de calidad a buen precio -olvídate de los prejuicios sobre la ropa de segunda mano- y “es súper fácil de usar, así que lo recomiendo de verdad”, añade María.