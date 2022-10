Los sindicatos se concentran ante las Cortes regionales en defenda de la carrera profesional sanitaria

Los siete sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) se han vuelto a movilizar, en esta ocasión a las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha, para reclamar con carácter de urgencia a los máximos mandatarios del Gobierno regional que se sienten a negociar un acuerdo que permita reanudar ya las convocatorias de carrera profesional en el SESCAM. “Es algo que merecen la totalidad de profesionales del SESCAM y que ya reconocen el resto de servicios de salud, todos, menos el castellanomanchego”.

“Están cansados de esperas, de promesas, de que utilicen políticamente a los profesionales del SESCAM según convenga y siempre con fines electoralistas. Siempre han cumplido con sus cometidos de forma exhaustiva y rigurosa, también durante la pandemia de COVID, la mayor crisis sanitaria que ha padecido esta región, padeciendo su crueldad muchas veces en primera persona. Ahora los máximos responsables de la administración regional miran hacia otro lado, no les reconocen el esfuerzo realizado, hacen declaraciones que no tienen ningún sustento fiable y no les interesa otra cosa más allá de que el tiempo pase, y se celebren unas nuevas elecciones autonómicas en 2023”, afirman los sindicatos.

Según explican, el proyecto de Ley de presupuestos generales de Castilla la Mancha para 2023 no incluye partida presupuestaria suficiente para garantizar este derecho, es más, en las memorias adjuntas figura expresamente que durante el ejercicio 2023 no se procederá a reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional por su vía ordinaria.

“Ya nos les valen los compromisos, no les valen los buenos deseos, solo los hechos palpables. Unos pusieron los recortes y otros los mantienen; unos publicaron una ley injusta en 2012 que paralizaba este sistema y otros prometieron ponerle fin en 2015 y 2019, pero no lo han hecho aún. Se sienten profundamente defraudados por quienes más nos tendrían que apoyar en estos momentos”, agregan.

Compromisos

Recuerdan asimismo que en octubre de 2021, el SESCAM se comprometió a alcanzar “un acuerdo riguroso, equilibrado y viable” con la correspondiente dotación presupuestaria para el año 2023, y “a día de hoy esto no es una realidad”. El pasado mes de marzo, presentó a los sindicatos un borrador que planteaba el inicio de la carrera profesional por su vía ordinaria en 2027. “¿Otros cinco años de espera? No, gracias”.

Estas organizaciones sindicales se movilizaron en abril, mayo y junio, están recogiendo firmas y van a seguir exigiendo la recuperación “de aquello a lo que tienen derecho por todas las formas posibles”. Recuerdan que el único “anuncio” sobre carrera profesional llegaba por parte del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en el reciente Debate del Estado de la Región en el que manifestó que “en el primer trimestre de 2023 quería tener lo más negociada y consensuada la Ley de la Carrera Profesional en el ámbito sanitario”

“¿Es otro anuncio, otra promesa? ¿Con quién los está negociando? Los representantes de los profesionales siguen esperando. Están hartos, no quieren que les utilicen, solo quieren aquello que por derecho les pertenece y les fue arrebatado en 2012. Lo quieren ya y lo quieren para todo el personal, ya sea fijo o temporal”, concluyen. Es el motivo por el que sigue en pie la convocatoria de una huelga parcial de dos horas el próximo 15 de diciembre, y están dispuestos “a llegar hasta donde se tenga que llegar”.