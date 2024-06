Activistas LGTBI, tras retirarse la bandera del pleno de Toledo: “El Ayuntamiento alienta a nuestros agresores”

Bolo Bolo, Asociación LGTBI de Castilla-La Macha, poco tiene que celebrar este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo 2024, en Toledo. El colectivo ha tachado de “discurso de odio” las palabras del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), y de su socio de gobierno, el concejal de Vox Juan Marín, durante el pleno del mes de junio del Ayuntamiento.

Coincidiendo con esta conmemoración, la sesión incluía el debate de una moción en defensa de las reivindicaciones y desigualdades que sigue sufriendo el colectivo. Por ello, el Grupo Municipal Socialista colgaba de su bancada la bandera arcoíris que lo representa, un acto simbólico que suscitaba ese “discurso de odio” del alcalde, quien decidía no comenzar el pleno si no se retiraba. Finalmente, ordenó a un policía local que la quitara.

“No vamos a dar comienzo al pleno hasta que no retiren la bandera”, afirmaba Velázquez quien aseguraba que su colocación “genera odio, confrontación y división en la ciudadanía”.

El presidente de Bolo Bolo, Ricardo Vicente, que asistía al pleno junto a otros miembros del colectivo, señala que “no querer poner la bandera, que incluye a todo el mundo, no hace más que apoyar a las personas que ejercen esas agresiones, ya que confirma que somos el enemigo”. Desde la asociación, recuerdan que “el número de ataques hacia las personas LGTB+ ha aumentado en los últimos años, gracias a los políticos”.

Horas después de la sesión plenaria, señala que un hombre le ha agredido verbalmente en el Casco Histórico de Toledo. “Ha sido una agresión homófoba a grito de 'maricón', ya lo he denunciado. Aunque Vox dice que no sufrimos agresiones, han aumentado, a mi hace 20 años que no me grita nadie nada, ¿qué se pude esperar cuando es lo que están alimentando?”, se pregunta.

Por hechos y discursos como los vividos en las últimas horas, y coincidiendo con el Día del Orgullo, desde Bolo Bolo consideran que “en Toledo estamos en grave riesgo y el Ayuntamiento no solo no reconoce su responsabilidad sino que, con su forma de actuar, alienta a nuestros agresores”.

“Cualquier Gobierno que no proteja a toda su ciudadanía está haciendo mal su trabajo”, subrayan. “No somos una moneda de cambio, lo que tienen que hacer es actuar dentro de las instituciones, pero es en días como hoy donde se demuestra si cuidar a las personas LGTBI+ les parece realmente una prioridad o es un acto propagandístico más”.

El Partido Popular, junto a sus socios de gobierno, votaban en contra de la moción presentada por el PSOE e IU-Podemos. “Obviamente han votado que no, después de un discurso tránsfobo por parte de su socio de gobierno Juan Marín Relanzón, concejal de Promoción Económica y Empleo perteneciente al grupo extremista Vox”, recuerda Bolo Bolo.

“Me ha sorprendido la actitud chulesca y desafiante que ha mantenido Inés Cañizares (Vox), vicealcaldesa de la ciudad de Toledo, durante el momento en que su compañero de partido alegaba argumentos LGTBIfobos, incluso los miembros de Bolo-Bolo allí presentes hemos decidido abandonar la sala de plenos cuando su discurso se ha vuelto claramente tránsfobo”, explica el presidente del colectivo.

Desde Bolo Bolo, apoyan la moción presentada por PSOE e IU-Podemos ya que incluía “puntos muy básicos en cuanto a derechos humanos: reconocer los delitos de odio y las agresiones, colgar la bandera el 28J, apoyar al colectivo y a los grupos vecinales que quieran hacer tareas de formación y sensibilización hacia la diversidad e invertir en general en formar y sensibilizar a la población”.

“Solo nos queda agradecer a Pedro Jesús López Argudo, concejal del PSOE, por su maravillosa defensa de una moción tan necesaria y justa, a Noelia de la Cruz Chozas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento por esas palabras tan bonitas a la hora de defender que la bandera se quedará en el salón de plenos. y por supuesto al gran Txema Fernández, por su incondicional apoyo a nuestro colectivo y asociación y la defensa de nuestros derechos”, han expresado a través de un comunicado.

“No quieren defraudar a la parte de sus votantes que nos agrede”

“Lo curioso es que el PP se ha ofrecido a votar que sí a la moción si se quitaba el punto de la bandera, esta insistencia en evitar colgarla se debe a que no quieren defraudar, de cara a la galería, a sus votantes, o al menos a la parte de sus votantes que nos agrede”, critican desde Bolo Bolo.

La asociación LGTBI aplaude la participación de algunos miembros del Equipo de Gobierno, todos ellos del PP, en la manifestación del pasado día 22, organizada con motivo del Día del Orgullo y sin llevar la pancarta, y en otros actos organizados por Bolo Bolo. “Incluso se organizaron dos actividades la semana previa al Toledo Entiende... han sido acogidos porque, al contrario que quienes nos odian, aquí no expulsamos a nadie”, recuerdan.

Sin embargo, tachan de “manipulación” estas actuaciones ya que no se traducen en decisiones políticas por lo que les piden que voten “en consecuencia y dejen de lado el paripé político que solo sirve para mermar derechos”.

Frente al discurso tránsfobo de la ultraderecha en el pleno de este jueves, se situaba la concejala de Asuntos Sociales del PP, Marisol Illescas. “Denuncio expresamente la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, y expreso mi compromiso firme con el desarrollo de medidas para erradicar esta lacra social”, afirmaba durante la sesión.

Illescas era una de las ediles que asistía a la manifestación de Bolo Bolo. “Agradecemos su predisposición y generosidad a la hora de acompañarnos en los actos que organizamos y que cuente con nuestra asociación para los actos que organiza su concejalía, pero le exigimos menos tibieza a la hora de legislar, una simple abstención en el voto nos hubiera parecido insuficiente pero aceptable, pero un no a la moción nos hace pensar que nos está utilizando para sus bienes políticos”, concluye Vicente.

Desde su nombramiento como alcalde de Toledo, hace ya un año, Velázquez no ha asistido a ninguna manifestación con motivo del Día del Orgullo.

Bolo Bolo es una asociación regional con sede en Toledo, activa los 365 días y promotora de acciones y actividades durante todo el año. “Seguiremos con nuestras acciones, ayudando y apoyando a nuestra gente, seguiremos luchando juntos para protegernos del odio, porque si no nos cuidamos mutuamente, está claro que va a ser difícil que nuestras infancias y adolescencias LGTBI+ vivan el presente y futuro que se merecen, que no es ni más ni menos que el mismo que cualquier infancia”, subrayan.