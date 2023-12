El Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha entrega sus premios a las mejores fotografías

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha, como cada año, ha hecho entrega en Albacete de los VII Premios de Fotografía Social, que convoca anualmente con el objetivo de visibilizar la profesión y sensibilizar a la población sobre las problemáticas globales que son objeto de la intervención profesional del trabajo social. El evento para la entrega de estos galardones, en los que elDiarioclm.es participa como jurado, ha tenido lugar esta tarde en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete.

Durante la celebración de este acto se ha llevado cabo una conferencia a cargo de Judith Prat, fotógrafa y documentalista, Licenciada en Derecho y especializada en Derechos Humanos.

El Premio a la Mejor Fotografía se ha concedido a la trabajadora social Lucía García-Casarrubios Sánchez por la imagen titulada “El grito que pide auxilio en silencio”, dotado con 200 euros. La fotografía pretende concienciar sobre un tema que siempre ha sido tabú, como el suicidio, y que hoy en día se está estudiando más en profundidad e interviniendo para conseguir llevar a cabo una prevención íntegra.

En el año 2022, un total de 4.097 personas murieron en España por suicidio y los datos indican que este se mantuvo como primera causa de muerte externa. Por desgracia, las cifras van aumentando según pasa el tiempo, por lo que a día de hoy, ya se han activado unos protocolos de intervención más efectivos y se están creando redes de apoyo para prevenir estas conductas en personas que se plantean o se han planteado alguna vez quitarse la vida.

Según el Colegio de Trabajo Social, es de vital importancia destacar la labor que hacen los equipos de intervención en estos casos, en los cuales también estamos involucrados trabajadores/as sociales.

“Los expertos piden no olvidar y seguir creciendo y mejorando estos servicios pues estudios apuntan que una de cada cinco personas que intentan suicidarse y no lo consigue, volverá a intentarlo, por lo que urgen medidas para mitigar este problema y actualmente, seguimos trabajando en ello. La persona que se suicida no quiere poner fin a su vida, sino a su dolor”.

Y, en segundo lugar, el Premio a la Mejor Colección Fotográfica, con el título “Tejiendo emociones” y dotado con 300 euros, es para la trabajadora social Lorena Sánchez González. En palabras de su autora, refleja es una actividad que se lleva a cabo en los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Toledo.

“Tejer es un arte, requiere concentración y atención. Cuando tejemos se practica de forma innata una especie de meditación donde se practica el aquí y ahora, un mantra necesario para canalizar y sentir las emociones”, explica.

“Tejiendo Emociones” forma parte del proyecto “Nos construimos desde el interior al exterior”, que pretende construir “espacios emocionales seguros” donde abordar las emociones que han desencadenado las situaciones de vulnerabilidad de las personas que participan. Son espacios donde poder identificarlas y aprender a manejarlas para tomar conciencia de ellas a través del arte y la cultura.

Los Premios de Fotografía Social de Castilla- La Mancha están patrocinados por Globalcaja y cuentan con la colaboración de elDiarioclm.es, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y Aguas de Albacete.