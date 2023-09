Médicos del Mundo busca en Toledo y Albacete “implicar” a la ciudadanía para erradicar la trata con fines de explotación sexual 

La ONG Médicos del Mundo ha celebrado este 23 de septiembre, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, dos actos en Toledo y Albacete para “visibilizar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y promover la implicación de la ciudadanía en su erradicación”.

En el acto celebrado en Toledo han participado Lourdes Luna Ruiz, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Nuria Cogolludo Menor, la delegada Provincial de la Consejería de Igualdad en Toledo y Lourdes Nieto Montero por parte de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, y en Albacete, Gala Calzada Ferrando, concejala de Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Albacete y Jesús Igualada, por parte de Médicos del Mundo, para “mostrar la importancia del trabajo conjunto entre la administración y las ONGD en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas”.

En el acto de calle, voluntariado de Médicos del Mundo ha portado carteles con los mensajes “Se vende. Sofía / No somos mercancía. No a la explotación sexual”, invitando a la reflexión sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer en el ámbito de la prostitución y la trata de personas, y a que la ciudadanía mostrara su implicación en la erradicación de esta manifestación de la violencia de género a través de fotografías que podían realizarse con los mensajes “Las mujeres no somos mercancía”, “ No a la explotación Sexual”, “No estamos en venta” o “Nuestros cuerpos no se venden” para compartir en sus redes sociales.

Médicos del Mundo ha anunciado que continuará desarrollando actividades de formación y sensibilización sobre la prostitución y la trata de personas como una manifestación de la violencia de género en Castilla-La Mancha a lo largo del año gracias a la financiación de un proyecto por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, en el marco de la convocatoria de ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual.

Jornadas sobre Prostitución y Trata en el campus de Toledo

Así, los días 17 y 18 de octubre, en la ciudad de Toledo, se desarrollarán en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM ) en el Campus Fábrica de Armas, Toledo, las “X Jornadas sobre Prostitución y Trata de personas con fines de explotación sexual. Avanzando en la abolición de la prostitución” acreditadas con 0,5ECTS para el alumnado de la UCLM de forma presencial y online.

“Contaremos con grandes profesionales y expertas en la lucha contra la prostitución y la trata”, explica la organización. Se abordarán temáticas como la explotación sexual en la infancia y adolescencia, nuevos modelos de captación en el marco internacional, la pornografía y prostitución digital, la interseccionalidad de género e inmigración en prostitución y trata o el papel de los hombres en mantener y perpetuar la industria de la explotación sexual.

Por otra parte, se desarrollarán talleres de sensibilización con 200 jóvenes de ciclos formativos de ámbito masculinizado, de ámbito social y de la promoción de la igualdad en Toledo y Albacete, en los que se trabajará para aproximar la temática al campo de conocimientos del alumnado y sensibilizar sobre la explotación sexual y la trata de personas con este fin, como forma de violencia de género, así como para promover el cambio social a través del compromiso individual y colectivo hacia su erradicación.

Plataformas de Ciudad Real creen “urgente” una ley abolicionista

Desde Ciudad Real, la Asamblea de Mujeres Feministas y la Plataforma Abolicionista de esta provincia recuerda este día que España ocupa el primer puesto de Europa y el tercero del mundo en consumo de sexo a través de la explotación sexual a mujeres en situación de vulnerabilidad. “Casi la totalidad de estas mujeres lo hacen porque no tienen alternativa de ingresos económicos y obligadas por proxenetas o mafias criminales, que las engañan y explotan de la forma criminales, que las engañan y explotan de la forma más cruel imaginable”, lamentan.

También apuntan que la semana pasada el Parlamento Europeo votó a favor de instaurar medidas abolicionistas, aunque sin carácter vinculante para los países miembros. “Es un paso importante, pero claramente insuficiente”, sostienen, para conseguir la abolición de la prostitución y, en este sentido creen “urgente e imprescindible” la inmediata aprobación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), una ley feminista que surge de la PAP -Plataforma Estatal de Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución- en la que “más de 100 organizaciones hemos trabajado para que este proyecto sea una realidad que pueda cambiar la vida de las mujeres”.

La LOASP tiene tres ejes centrales que pasan por “garantizar” a las mujeres en situación de prostitución - con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social- los derechos y recursos necesarios para su protección, atención y reparación integral. su protección, atención y reparación integral.

Por otro lado contempla el desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, “con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio”, aseveran.

También incluye la desactivación de la demanda de prostitución por al constituir un elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación. “La prostitución es violencia contra las mujeres, no podemos seguir mirando hacia otro lado”, concluyen.

La Junta prepara una Mesa Regional contra la Trata y un protocolo

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que el Gobierno de García-Page trabaja ya en la creación de una mesa regional contra la trata y de un protocolo que ayude a todos los organismos a saber identificar a mujeres que posiblemente sufran la trata y poder ayudarlas “a salir de la espiral de violencia y chantaje”.

En este sentido ha especificado que se trataría de un espacio de coordinación en el que estarían representadas, entre otras, todas las asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de la trata, las asociaciones u organismos que realizan acciones de prevención y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.