Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía son las regiones con más víctimas de la trata laboral

Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía son las tres regiones en las que más víctimas por trata laboral se detectaron durante 2022. ¿Qué es la trata laboral? ¿Es lo mismo que la trata sexual? La trata de personas hace referencia al reclutamiento, transporte, albergue o recepción de personas a través de la amenaza o el uso de la fuerza para lograr el “propósito de explotación”. Y esa explotación puede ser de carácter sexual, servidumbre, servicios forzados, trabajo o incluso extracción de órganos.

Seis detenidos por empadronar fraudulentamente a 59 inmigrantes en Ciudad Real

Más

Los últimos datos conocidos en España, que han sido publicados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, señalan que son estas tres comunidades autónomas las que más víctimas de este tipo acumulan: 27, 26 y 17, respectivamente.

“Este año son las regiones más afectadas, pero el año anterior no hubo ninguna víctima en Castilla-La Mancha. Todo depende del trabajo que se esté haciendo por parte de las administraciones, de las Fuerzas de Seguridad o las ONG”, explica Teresa de Gasperis, responsable de los proyectos sobre trata de personas de Accem.

Según los datos de Interior, el mayor número de víctimas era de nacionalidad marroquí y después la mayoría eran personas naturales de Ucrania. Además, en Castilla-La Mancha fueron diez las personas detenidas por trata laboral, sólo por detrás de los datos de Andalucía, con 14. Las personas detenidas tienen mayormente origen español o rumano.

Son muchas las razones que pueden explicar por qué estas comunidades autónomas sufren esta situación, especialmente teniendo en cuenta las diferencias de un año a otro. En Castilla-La Mancha en 2022 hubo 26 víctimas, pero en 2021 no hubo ninguna; en Murcia en 2022 la cifra llegó a las 17 víctimas de trata laboral, frente a las tres de 2021. En Andalucía tener 27 víctimas identificadas en 2022 supone tener la mitad que el año anterior. En general, se trata de un fenómeno que va más allá de cifras concretas al año, señalan desde Accem.

“Más complejo de investigar”

“Las razones pueden ser muchas, puede ser que en términos absolutos crezcan las cifras, pero también porque las inspecciones aumentan”, explica de Gasperis. La responsable de Accem apunta, por ejemplo, a que sólo en Castilla-La Mancha durante 2022 fueron más de 2.000 los trabajadores inspeccionados, otros 4.000 en Andalucía y 689 en Murcia. “Todo el trabajo que hacemos desde las ONG, la Inspección de Trabajo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la ciudadanía y las mismas personas han ayudado a que el fenómeno se visibilice y que estos casos puedan salir a la luz”, señala.

Y esto, a pesar de que la información y la formación siempre esté enfocada en los perfiles de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. “Y tenemos que tener en cuenta que todas las personas pueden ser víctimas de trata y en el caso de la trata laboral, son mayormente hombres. Pero una vez más depende de los casos, porque cuando se trata de servicio doméstico, son más mujeres las víctimas. Es un aspecto de la trata mucho más complejo de investigar”, explica de Gasperis. Por eso, desde Accem, incide que no se puede “sesgar” en el tratamiento del fenómeno.

Sin información por sectores

El informe de estadísticas del CITCO no proporciona datos sobre los sectores en los que se repite más esta violación de derechos humanos. “Pero sabemos que hay trata: en la construcción, la hostelería e incluso en la pesca. Esta información sería necesaria a nivel oficial. Desde Accem lo sabemos gracias a nuestro trabajo del día a día, pero no hay datos”, señala la experta de la ONG. “La recopilación de datos es muy complicada, al final lo que sí tenemos es la punta del iceberg de la trata. Pero es importante saber que las víctimas de trata no sólo están en los prostíbulos. Están en nuestros campos, bares y supermercados”, asegura Teresa de Gasperis.

Para la ONG el trabajo con las empresas es un ámbito “relevante” para la prevención e identificación de la trata en todos los aspectos y por todas las etapas. “Tenemos que enseñar a las empresas que pueden poner en marcha mecanismos para respetar los derechos humanos de las personas trabajadoras, porque muchas quieren hacerlo pero desconocen la normativa o sencillamente todo el fenómeno de la trata”, advierte.

Los sectores más precarizados como la hostelería o el agrícola se niegan a mejorar las condiciones laborales y buscan otras vías como la explotación laboral extrema que supone la trata María Ángeles Castellanos — Secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO Castilla-La Mancha

María Ángeles Castellanos, secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo de CCOO Castilla-La Mancha, explica que los casos que el sindicato ha podido identificar se refieren a los sectores “más precarizados”, como la hostelería o el agrícola, que “se niegan a mejorar las condiciones laborales y buscan otras vías como la explotación laboral extrema que supone la trata”.

En este sentido, apunta a la patronal del sector agrícola que “se niega” a firmar un nuevo convenio. “Esto es lo que hacen en vez de dignificar el empleo: buscar vías extremas que finalmente pueden suponer una violación de los derechos humanos”.

Otros de los factores que señala, en este caso Accem, se refieren al carácter “eminentemente rural” de Castilla-La Mancha, y a los flujos migratorios, también de Murcia y Andalucía. “Muchas personas llegan a Andalucía o a Murcia directamente en patera, lo que les hace más vulnerables ante estos fenómenos”, señala de Gasperis. La ONG también destaca que cada vez se observan más víctimas nacionales de España. “Tenemos que estar atentos, porque se cree que la trata sólo está en países lejos de nosotros, pero está también en el campo que puede estar al lado de nuestro pueblo, en nuestro supermercado o en la persona que pide dinero en la calle”, remata la experta.

----------------------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla-La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.