Page pedirá ante el Comité de las Regiones en Bruselas ampliar los fondos para desastres naturales

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará en Bruselas, en las próximas semanas, en el Comité de las Regiones que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, que se amplíen las ayudas contempladas por desastres naturales para hacer frente a los efectos de la DANA.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante una visita a Letur, en Albacete. Ha comentado que Emiliano García-Page pedirá no sólo reforzar este fondo, aumentándolo, sino que también planteará que es necesario disponer de otros fondos de la Unión Europea como los destinados a políticas de cohesión, FEDER o el Fondo Social Europeo Plus. Incluso pedirá “poder utilizar los fondos que en la pandemia se destinaron al Plan de Recuperación para atender también esta crisis climática y que no tengamos un problema de recursos”.

Este miércoles se ha abierto en Letur una Oficina de Atención a las Víctimas. Caballero ha subrayado que “la atención integral es la que mejor se puede dar” y que en su opinión, “hubiera sido un error que la Administración estatal, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento realizaran esta atención por separado”.

Cree que este recurso “puede servir de ejemplo para otros municipios afectados en Valencia: que las tres administraciones estemos trabajando de manera conjunta y los ciudadanos sepan que hay una sola puerta a la que dirigirse, que se ha establecido para atender los problemas que ha ocasionado la DANA y esa es la voluntad de los funcionarios que están atendiendo ese servicio”.