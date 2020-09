Taberna El Botero, en Toledo, el tercer mejor restaurante ‘casual’ de España, según Tripadvisor

La Taberna El Botero de Toledo es el tercer mejor restaurante ‘casual’ de España, según los premios Traveller’ Choice 2020 que como cada año otorga la plataforma de viajes y experiencia TripAdvisor y que se basa en las votaciones de los usuarios.

La gastronomía ante el abismo: los nuevos escenarios post-COVID

Saber más

Esta es la 18º edición de estos premios ‘Traveller’s Choice Best of the Best’ que no sólo tiene categoría de restaurantes informales sino también de restaurantes de lujo, hoteles, experiencias y destinos turísticos

El Botero es una de las tabernas más antiguas de Toledo, y está situada junto a la catedral. Los clientes dice de ella que su cocina de “inspiración peruano-japonesa”, es “diferente y deliciosa, y el servicio es genial”.

Ofrece una cocina informal de tapas en la zona baja del local junto a la barra, y restaurante en los pisos altos, además de coctelería y una interesante carta de vinos. Entre sus platos algunos tan originales como el ‘Falso Risotto de “Shitake’ las ‘Empanadillas de “Curry Rojo de costilla asada con salmorejo de jalapeños y manzana verde’ o el ‘Kozido’, un según Roberto Garrido cheff del Botero

Esta lista, que recoge los diez mejores restaurantes informales de España, lo encabeza el restaurante Tropicana en Ronda (Málaga), seguido de La Palmera Sur de la Playa del Inglés, y tras ello la taberna toledana. Además en la lista hay dos restaurantes segovianos, otros dos de Ávila, entre otros. El Botero es el único local de Castilla-La Mancha que aparece en esta lista.