El alcalde de Burgos exige a la Junta de Castilla y León que contrate a más personal médico "de manera inmediata"

El alcalde de Burgos, Daniel De la Rosa, ha exigido a la Junta de Castilla y León que contrate a más personal médico "de manera inmediata", para afrontar la difícil situación en el municipio, que se ha convertido en una de las ciudades con la incidencia más alta de positivos en COVID-19. De la Rosa ha dado una rueda de prensa telemática desde su despacho en la que ha hecho una llamada "a la serenidad, la responsabilidad y la calma", a pesar de que esta misma tarde se reunirá con los técnicos del Ministerio de Sanidad para abordar nuevas medidas para contener el virus.

Según De a Rosa, "hay que confiar en las medidas tengan su incidencia, que ese cierre perimetral, el toque de queda y el cierre de algunos sectores como hostelería y parte del sector comercial tengan su efecto, algo corregirán", ha afirmado a pesar de los datos negativos y de que la Junta de Castilla y León apuesta por el confinamiento domiciliario de la capital.

El alcalde ha preguntado tanto a la Junta como al propio ministro, con el que habló por la mañana "qué está pasando en Burgos y por qué". "No hay una respuesta clara", ha lamentado. "Puede que haya habido más movilidad porque Burgos se encuentra en una situación privilegiada, puede que tengamos supercontagiadores en número elevado, que son personas asintomáticas que contagian mucho", ha apuntado como respuestas que se han barajado. Lo que el regidor ha descartado es que los malos datos se deban al incumplimiento, que "no es peor en Burgos" que en otras ciudades, sino "todo lo contrario". "No se explica muy bien, tal vez sea por hacer más test, pero me dicen que su número no dista del de otros sitios. No hay una respuesta clara, pero lo que sí está claro, es que tenemos una incidencia de más de 900 casos por cada 100.000 personas en los últimos 7 días, y de 1.200 en los últimos 14, con una tendencia francamente negativa que nos puede hacer llegar a los 1.800 la semana que viene, y es muy preocupante", ha admitido.

De la Rosa ha advertido que es aún "más preocupante" la tensión el hospital y en atención primaria, por lo que ha mostrado su respaldo a los profesionales sanitarios y ha compartido "el sentimiento de necesidad" para que la Junta "redistribuya" recursos "que traigan más personal porque "ese es el problema" de Burgos. "Tenemos un hospital con capacidad para doblar UCIs, pero adolece de facultativos y especialistas. La incidencia fue grave en la primera ola y lo está siendo el segunda, y es necesario que la Junta contrate y también que recicle al personal sanitario de manera inmediata", ha añadido. No obstante, el alcalde se ha alegrado de que la respuesta del Gobierno autonómico sí que haya sido rápida a la hora de anunciar test masivos en la ciudad, sólo queda definir "dónde y cuándo" y el Ayuntamiento aportará si es necesario, personal para colaborar.

El alcalde ha recordado además que "mientras no haya otros instrumentos como la vacuna", la solución pasa por "evitar el contacto social aunque sea algo que va en contra de toda naturaleza humana". "Vivir disfrutar, generar tejido social y dinamismo es incompatible con el hecho de no juntarnos pero es lo que tenemos que hacer, no puedo tomar decisiones de confinamientos en Burgos, o domiciliarios, pero tenemos Castilla y León con un cierre perimetral y tenemos que ver qué ocurre", ha dicho. De la Rosa ha avanzado que este es el tipo de restricciones se van a debatir o discutir con el Ministerio en un momento en el que Burgos está en una situación "parecida o peor" que la de marzo y se ha planteado si el aforo determinado por la Junta de Castilla y León en el transporte público es "suficiente". "Ojalá no tuviese que abrir este debate, pero la situación invita a hacerlo. No es una responsabilidad de los vecinos exclusivamente, pero no hay hoja ruta clara. Hay 17 gobiernos improvisando medidas que se quieren adelantar a las del Gobierno central y no se trata de eso, se trata de coordinar y cooperar, y de trasladar confianza y seguridad, no crispar", ha subrayado.

Críticas a las escasas ayudas de la Junta y a la literalidad del decreto de alarma

"Hasta ahora ha sido así por parte de este ayuntamiento que coopera, pero no podemos escurrir el bulto. Tenemos un presupuesto de 200 millones y hemos comprometido más de 6 millones de ayudas por la pandemia. La Junta tiene más de 10.000 millones y anuncia 80 en ayudas, hagan ustedes la cuenta, hay que decir las cosas como son. No me siento orgulloso en la tramitación que hacemos desde el Ayuntamiento, estamos tardando demasiado" ha reconocido. De la Rosa ha confiado en que las medidas impuestas den algún resultado. "Veremos hasta que punto", ha comentado. Por el momento, el Ayuntamiento sacará un bando con el acuerdo del Consejo de Gobierno que limita las reuniones de personas no convivientes en los ámbitos público y privado a tres personas, y ha pedido que se "interiorice" el mensaje de no salir de casa ni no es para ir a trabajar, a estudiar o a comprar bienes de primera necesidad. De la Rosa, que presume de "decir las cosas como son" no ha ahorrado una crítica al Gobierno de España: "Por ahora no hay ninguna obligación de confinamiento, pero hay que adoptarla como propia. Sé que es muy triste, pero es absolutamente necesario", ha dicho. "El actual decreto no permite a las comunidades establecer confinamientos domiciliarios, esto se comentará esta tarde con el Ministerio, espero que no sea necesario, pero de serlo tal vez el Gobierno de España debería hacer un cambio en la literalidad del decreto". También apuntado a la posibilidad de suspender "otras actividades" para corregir la tendencia.