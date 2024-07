El alcalde de Valladolid no teme una ruptura con Vox: “No tengo miedo a nada”

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha aseverado este viernes, ante una hipotética extensión a los ayuntamientos gobernados por el PP y Vox de la ruptura que se ha producido en varios gobiernos autonómicos, que él no tiene “miedo a nada”.

Así lo ha recalcado Carnero en declaraciones recogidas por Europa Press este viernes, poco después de que el hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, haya confirmado que deja el Gobierno municipal y ante las informaciones contradictorias sobre una posible ampliación de esas rupturas a los ayuntamientos, gobernados por PP y Vox, que colaboren en la acogida de menores no acompañados.

“No temo nada, no me preocupa nada. Yo soy una persona que, gracias a Dios, he pasado por una situación vital que me permite poder decir que yo no tengo miedo a nada, porque ni tan siquiera tengo miedo a todo eso que sabemos que algún día a todos”, ha reflexionado.

Por ello, ha incidido en el mensaje que ya lanzó este jueves, en referencia a la posibilidad de la ruptura del pacto autonómico: “lo que tenga que venir, vendrá”, al tiempo que ha subrayado que desconoce cual es la voluntad del líder de Vox, Santiago Abascal.

Carnero ha defendido que hace poco más de un año los vallisoletanos “dijeron que no querían” al exalcalde socialista y actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ni al “binomio” que formaba con Valladolid Toma la Palabra, y por ello, ha recalcado, gobiernan el Partido Popular y Vox. “Y esa es la realidad que tiene en este momento Valladolid de la mano del PP y Vox, y hasta ahí puedo leer”, ha zanjado.

Sobre los concejales de Vox en el equipo de Gobierno, ha explicado que en las últimas horas ha hablado con la teniente de alcalde, Irene Carvajal, o con el edil de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, junto a quien este viernes ha presentado cuatro nuevos camiones para el servicio de limpieza, aunque no han abordado la cuestión política que marca las últimas horas en Castilla y León.

“Hemos hablado con total normalidad y con total continuidad en el trabajo que venimos realizando en todas y cada una de las áreas”, ha detallado el alcalde.

El PSOE le pide que rompa

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha pedido por su parte al alcalde, Jesús Julio Carnero, que rompa el pacto con Vox tras la decisión de la formación adoptada ayer en el Comité Ejecutivo

“Carnero aún está a tiempo de romper el pacto con el partido de Abascal; puede seguir siendo alcalde sin necesidad de Vox y comenzar una nueva etapa en el Ayuntamiento basada en la política”, ha argumentado el dirigente socialista a través de un comunicado.

Pedro Herrero ofrece al PP “diálogo para sacar adelante los temas de interés general para los vallisoletanos”. Sin embargo, Pedro Herrero precisa que la oferta tiene “una limitación”. “El Grupo Municipal Socialista mantiene esta propuesta si es Carnero quien toma la iniciativa y se separa de la ultraderecha; si por el contrario la ruptura es una decisión de Vox, que el PP no cuente con nosotros”, ha advertido.

“Lamentablemente no tenemos muchas esperanzas en la receptividad de esta propuesta porque Carnero está muy cómodo gobernando con la ultraderecha y lo grave es que este pacto es perjudicial para los vallisoletanos como se puede comprobar tras un año de medidas erráticas para la ciudad”, ha añadido el portavoz socialista.