Barcones defiende remar en la misma dirección por un proyecto común basado en el acuerdo para que "nadie se quede atrás"

La nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha reivindicado el diálogo y el acuerdo como bases para trabajar por un proyecto común y de futuro en la Comunidad, por lo que ha reclamado a todas las administraciones en su acto de toma de posesión "remar en la misma dirección" para conseguir que "nadie se quede atrás".

Barcones ha lanzado este mensaje en su toma de posesión como nueva delegada del Gobierno en la Comunidad en sustitución de Javier Izquierdo, quien deja este cargo para ocupar su nueva responsabilidad como secretario de Estrategia y Acción Electoral en la Ejecutiva del PSOE. Un acto en el que la nueva delegada ha estado respaldada por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, entre otros.

En su intervención Barcones ha insistido en los cambios que se han producido en la sociedad desde que asumiera este cargo por primera vez en junio de 2018. "Parece poco tiempo pero con importantes cambios". "La pandemia ha cambiado el mundo que conocimos y nos ha revelado descarnadamente la insoportable levedad del ser humano, nos ha hecho sentir vulnerables como especie y ha trastocado nuestra forma de entender la vida", ha señalado.

En este punto, Virginia Barcones ha alabado la labor del Gobierno de Pedro Sánchez para "no dejar a nadie atrás" y "proteger a los más vulnerables". De este modo ha recordado el plan de recuperación que incluye el mayor conjunto de acciones, decisiones, disposiciones y fondos "jamás" financiado en la UE. "Lo tenemos que construir todos juntos", ha insistido.

"Sumemos esfuerzos, rememos todos en la misma dirección, tenemos que poner lo mejor de la política al servicio del proyecto común, al servicio de Castilla y León", ha reseñado, un punto en el que ha tendido la mano al Gobierno regional porque "no hay otra forma de afrontar la situación". "El trabajo en común, sin aristas, sumando, con las ideas claras y el paso firme, de lo que seamos capaces de hacer en los próximos meses depende el futuro de las siguientes generaciones", ha manifestado.

"Viniendo de donde venimos y estando de acuerdo en el objetivo no tiene que resultar tan difícil trazar un mismo camino, estamos obligados, es nuestra responsabilidad y no podemos fallar. Llegaremos a encrucijadas, no busquemos la salida más rápida sino la mejor para el conjunto de la comunidad", ha determinado la delegada del Gobierno, quien ha considerado que es el momento del "acuerdo" y de "ceder" para "llegar a algo parecido a la idea aristotélica del fin supremo", que, como ha reseñado, "no es otra cosa que la felicidad".

Despoblación

La despoblación y el reto demográfico ha centrado parte de la intervención de Virginia Barcones, un punto en el que también ha llamado a la "alianza", ya que éste "es el principal reto porque es el mayor problema al que se enfrentar las ciudades y núcleos rurales de Castilla y León".

"La emigración de los jóvenes es el factor desencadenante", ha lamentado la delegada del Gobierno, quien ha abogado por impulsar políticas de población que abran "de par en par" la puerta para el retorno de los jóvenes que se fueron y garantizar "derechos y oportunidades" a quienes se quedaron con "políticas activas de discriminación positiva".

"Nuestro reto es crear las condiciones para que esto sea posible, sin exclusiones y sin dejar a nadie atrás", ha reclamado Barcones, quien ha considerado importante para perseguir este fin una apuesta "decidida y firme" por "descentralizar instituciones, servicios y recursos" como parte de las políticas para afrontar el reto demográfico.

Tras destacar la "impagable labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la nueva delegada del Gobierno ha hablado del "importante avance presupuestario" de la Comunidad en las cuentas estatales.

No obstante, no ha ocultado las carencias que arrastra la Comunidad en materia de infraestructuras como la N-122, la A-60, la alta velocidad ferroviaria o los trenes convencionales. "En todas y cada una de las provincias comprometo todo mi esfuerzo para que cada Presupuesto vaya paliando nuestra necesidades".

Además, Barcones ha defendido "peticiones lógicas" como una transición justa para las zonas de Palencia o León, donde el carbón y las térmicas "fue el motor" de desarrollo. "Es una de las puntas de lanza de la Mesa por León que entre todas las instituciones estamos obligados a revitalizar", ha aseverado.

Por último y tras defender su apuesta por la igualdad, tanto de derechos como de oportunidades y reconocer el respaldo de los familiares que la acompañaban en este acto, Barcones ha concluido que la política es una herramienta para mejorar la vida de la gente.

"Creo en esta tierra, creo en el potencial de sus gentes, mi única pretensión es ser útil a las mujeres y hombres de Castilla y León", ha aseverado.