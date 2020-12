La Cámara de Valladolid nombra a un nuevo director general tras la destitución del anterior y bajo graves dificultades económicas

La Cámara de Valladolid cuenta ya con nuevo director gerente tras la destitución, el pasado mes de febrero, de Roberto García Marcos, a quien la institución atribuye gastos de dudosa justificación. El Pleno ha aprobado la propuesta del presidente y del Comité Ejecutivo de nombrar a Javier Escribano Cordovés. La candidatura, la única que se ha propuesto en 10 meses, ha sido respaldada de manera mayoritaria.

El nuevo director se hará cargo de la gestión de una Cámara con serias dificultades económicas que condicionan su continuidad. La deuda de más de ocho millones que arrastra y los pobres resultados económicos que la han llevado a entrar en números rojos en los últimos tres ejercicios ponen en duda su supervivencia. El pasado mes de octubre, tal y como marca la Ley de Cámaras, presentó un plan de viabilidad, algo ya esquivó en el ejercicio anterior. Este plan, que deberá dar resultado en un máximo de cuatro años, es el que marca el plazo: si no se supera la situación, se tendrá que disolver. Pero este plan, que llega un año tarde, con la connivencia de la administración tutelante, la Junta de Castilla y León, ni siquiera cumple el requisito básico en su presentación: ir acompañado de un informe no vinculante del Consejo de Cámaras de Castilla y León. No es la primera vez que la Cámara sortea o falsea: hace unos meses la Junta devolvió sus cuentas sin aprobarlas. En ellas no figuraba la deuda de la Escuela de Cocina, que sigue gestionando gracias a las subvenciones del Gobierno autonómico. Era una manera de que las cuentas cuadrasen hasta dar positivo, algo que nada tiene que ver con la realidad.

Escribano, Máster en Administración de Empresas, es graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática por la universidad de León, Ingeniero Técnico Industrial por la universidad de Valladolid y EUR ING por FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros). En los últimos cuatro años ha sido Decano Presidente de ingenierosVA, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid y, desde 2019, miembro de la Junta Directiva de Unión Profesional de Consejos Generales y Colegios Profesionales de Castilla y León.

Tal y como informa la Cámara en un comunicado, inició su carrera profesional en Alemania para, en 2000, entrar a formar parte del operador de telecomunicaciones por fibra óptica Retecal, donde ocupó varios puestos directivos. En 2006 se incorporó al grupo Vocento para liderar la transformación digital del diario decano de la prensa española, siendo su última posición allí la de Director de Innovación, Operaciones y Desarrollo de Negocio Digital. En 2018 se incorporó en Madrid a la central de Qipert, multinacional de externalización de procesos bancarios y de seguros como Director de Medios, BPO e Innovación, donde lideró la reorganización en procesos y sistemas de la compañía e impulsó la nueva prestación de servicios en Portugal. Además, ha sido profesor de Transformación Digital en escuelas de negocio.