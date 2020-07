Castilla y León permite no usar mascarilla con un justificante firmado por la propia persona

Castilla y León permitirá a los ciudadanos de la Comunidad no utilizar la mascarilla a quienes firmen una declaración responsable justificando su exención por motivos de salud. Según anunció este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la misma, o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, podrán no utilizarla tanto en sitios abiertos como cerrados.

Casado explicó el viernes que este modelo, que no requiere del visto bueno de las autoridades sanitarias, ha sido implementado en otras Comunidades Autónomas y tiene como objetivo "reducir la presión asistencial", debido a que son muchos los ciudadanos que acuden a los centros de salud reclamando un documento que acredite que no tienen por qué llevar la mascarilla. Sobre la posibilidad de un mal uso de esta prerrogativa, la Junta recalca que disponer de este documento no liberará de las responsabilidades que pudieran exigirse en caso de inexactitud o falsedad de la declaración.

Tras su anuncio, la consejera de Sanidad apeló a la responsabilidad de los ciudadanos: "Debemos ser responsables con nuestra decisiones", defendió. Para poder evitar el uso de la mascarilla por motivos médicos, los ciudadanos podrán acreditar ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad su situación particular sin necesidad de recabar un justificante o informe médico que las exima del uso del uso de mascarilla. Para ello será suficiente presentar la declaración responsable firmada por el interesado o por su tutor legal. Este documento puede descargarse y cumplimentarse en la web oficial de la Junta de Castilla y León.