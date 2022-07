La CEOE carga contra el gobierno de PP y Vox en Castilla y León: “No tiene sentido que pactos firmados se pongan en solfa”

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este martes en Aranda de Duero (Burgos) contra el Gobierno de Castilla y León conformado por PP y Vox, al que señala por su inacción -“Ya está bien del adanismo”-, a la vez que denuncia el incumplimiento anunciado de los acuerdos firmados junto a los sindicatos en la comunidad. Para Garamendi “no tiene sentido” que 17 acuerdos firmados en la Comunidad “se pongan absolutamente en solfa” cuando el Gobierno “es el mismo”, recoge Europa Press.

Las declaraciones del presidente de la patronal se producen el día después de que PP y Vox comunicaran a los sindicatos y patronal que no pensaban cumplir los acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León y pedían revisarlos todos, incluso los firmados por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el mes de diciembre del año 2021.

Garamendi ha señalado que “ya está bien del adanismo”. “Parece que nos estamos inventando el país ahora, en todos los aspectos, también a nivel nacional. Parece que todo hay que revisarlo”, ha dicho. “Lo que no tiene ningún sentido es que 17 pactos cerrados entre un Gobierno con los trabajadores y los empresarios, se ponga en solfa, absolutamente entero diciendo que hay que sentarse de nuevo”, ha reprochado al gobierno de coalición PP-Vox.

La ruptura del Diálogo Social de Castilla y León llegó a principios de junio cuando en plena precampaña andaluza Vox anunciaba un recorte de la mitad de las subvenciones que reciben empresarios y sindicatos sociales para el diálogo social, la prevención de riesgos laborales, la orientación profesional y el autoempleo, que el consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, cifraba en 20 millones de euros y del que no se había informado previamente a ninguno de los agentes sociales. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), dejaba en manos de Vox el recorte y no terminaba de concretar si el recorte era una decisión negociable. Diez días después, Vox reculaba: el recorte iba a ser, como mucho, de esos veinte millones, pero no sabían siquiera cuánta cantidad sería la recortada.

Pese a las críticas Garamendi ha señalado que hay que sentarse a hablar y así lo harán los empresarios de Castilla y León, y ha apuntado que “el diálogo social es algo mucho más potente y mucho más serio y no se puede jugar con ello”. Asimismo, Antonio Garamendi ha insistido que los pactos “están para cumplirse” y cuando un presidente llega “hereda lo que se ha pactado” y ahora “no vale decir que todo lo pactado en diciembre ya no vale”.

La reunión de este lunes de los agentes sociales y el Gobierno de PP y Vox, con el presidente Mañueco ejerciendo de anfitrión finalizó con un total desencuentro, calificando la CEOE de Castilla y León como un día “que hay que borrar del calendario” al tiempo que los sindicatos UGT y CCOO consideran que el diálogo social “ha saltado por los aires”. Las partes barajan acudir a los tribunales para que los acuerdos “firmados y presupuestados” se cumplan.

Mañueco y García-Gallardo defienden convocar las mesas de Diálogo Social

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este martes la necesidad de analizar dentro de las mesas del Diálogo Social “que están vivas” la situación actual, el presente y el futuro ya que “en un inicio de Legislatura es lo que corresponde”.

Fernández Mañueco ha explicado que en el encuentro de este lunes “todos los participantes del Consejo del Diálogo Social” coincidieron “en varias cosas”, según su versión, como es la “la necesidad” y la “voluntad de apostar” por el Diálogo Social, y de su “utilidad” y “especialmente” en los momentos actuales “porque está llamando a las puertas una recesión grave”.

También ha defendido la necesidad de “reflexionar” sobre cómo afrontar la crisis económica, la pandemia, la guerra y los “ ”desequilibrios económicos, sociales y territoriales“ que se han producido. Por último, ha aseverado que por ”encima de cualquier consideración, del Dialogo Social, del pacto de Gobierno están las personas de Castilla y León“ que es lo que ”interesa“ al Gobierno regional.

Por su parte el vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Juan García-Gallardo, ha considerado que la visión de patronal y sindicatos sobre la reunión del Consejo del Diálogo Social celebrada este lunes está “sesgada” y ha considerado que en las seis mesas de seguimiento se retratarán y se verá si lo que quieren es diálogo o sólo miran por su “financiación propia”.

Para García-Gallardo la conclusión que trasladaron los responsables de la patronal y los sindicatos tras el encuentro de ayer es “simple” tras tres horas de debate sobre “muchas cuestiones”. Así, ha asegurado sentirse “satisfecho” por el resultado de la reunión. “Afrontamos una nueva etapa, se tiene una relación seria con sindicatos y patronal en la que todos los temas son tratados con naturalidad y no aceptaremos una exigencia que no sea correcta de sindicatos y patronal”, ha señalado.

Así, el vicepresidente ha considerado que la visión posterior de los agentes sociales fue “subjetiva y sesgada” y ha defendido que la Junta no es un “muro infranqueable”. “No mandemos mensajes negativos que pueden perjudicar a una Comunidad como Castilla y León abierta a recibir proyectos empresariales servir a los trabajadores”, ha reclamado.