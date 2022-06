Vox recula en su recorte a patronal y sindicatos en Castilla y León escudándose con un ataque a toda la prensa

“La Junta de Castilla y León anuncia una reducción de las subvenciones a sindicatos patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros”. Con este titular, Vox en el Ejecutivo autonómico pasaba a explicar cómo iba a recortar el “gasto superflúo”, en palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de la administración.

Apenas una decena días después, la formación de extrema derecha tiene que matizar sus propios anuncios. Ya no son 20,3 millones, lo que sus cuentas cifraban en un 50% total de gastos en “subvenciones directas, nominativas, planes de empleo o cátedras”, ahora es al menos. Es decir, el máximo puede llegar a esta cantidad, pero según él mismo, esta cuantía que ellos presentaron “no significa que haya un recorte de 20,3 en las subvenciones porque eso aun no ha sido acordado en el seno del Consejo de Gobierno”.

El anuncio que hicieron lo realizaron sin ser aprobado ni consensuado con el PP y en plena campaña de las elecciones de Andalucía y el propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha rebajado la presión por las palabras de su mano derecha hasta que se ha anunciado que el 29 de junio va a haber una reunión del Consejo del Diálogo Social, la primera de esta legislatura y a la que también acudirá el propio vicepresidente.

Las discrepancia de PP y Vox en el recorte a sindicatos y patronal quedan en evidencia este miércoles en las Cortes de Castilla y León cuando el Partido Popular dio un 'sí' a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE. El texto recogía el reconocimiento de la trayectoria del Diálogo Social, su marco jurídico actual y el “acierto” en su práctica institucional, “evitando ataques derivados de posiciones ideológicas extremas que atentan contra la estabilidad del Diálogo Social”.

Esta nueva forma de acometer el recorte para Vox es similar a la que anunciaron. La culpa de lo interpretado es, a juicio del vicepresidente de Castilla y León, de los medios de comunicación, quienes, titulan con “brocha gorda” y no han llegado a entender su programa. Para García-Galllardo “si alguien no quiso leer con integridad la nota de prensa o no quiso escuchar todo lo que dijimos eso ya no es culpa mía”. La nota de prensa, con el titular de los 20 millones de euros de recorte sigue colgada en el portal de Comunicación del Gobierno autonómico.

El vicepresidente García-Gallardo ha sugerido “los profesionales del periodismo que hagan un análisis serio de lo que anunciamos en ese momento”. Asimismo ha defendido que “Yo no reculo, yo no miento yo suscribo en su integridad ese diez medidas”. Señalado por esa culpa hacia la prensa y tras leer el titular que la Junta difundió ha zanjado con que “no quería polemizar”.

Pero hay ciertos aspectos que al vicepresidente se le escapan o se le han querido escapar. Primero es que la información compartida de forma institucional suscribe lo publicado en la prensa. Además, desde su propia cuenta personal de Twitter, compartía la información:

También desde la propia cuenta de Vox en la misma red social celebraban el anuncio:

En el mensaje de la cuenta de Vox, se puede ver esa mención directa a Andalucía, por la que al propio García-Gallardo se le ha tachado de anuncio como electoralista. Preguntado por ello y si ahora tendrá una postura moderada, ha matizado que “me gusta siempre mostrarme como soy”.