Chorizo contra el exalcalde de Valladolid León de la Riva para evitar que tenga una plaza que recuerde sus polémicas

Más de un centenar de personas se ha concentrado este domingo en Valladolid para llevar a cabo una 'chorizada', con el fin de protestar por la decisión del Ayuntamiento de dedicar una plaza al exalcalde de la ciudad entre 1995 y 2015, Francisco Javier León de la Riva.

Al acto se han sumado 59 asociaciones, sindicatos, partidos políticos, negocios y grupos de música, como Celtas Cortos, en la plaza que se prevé que lleve el nombre del exregidor en el barrio de la Ciudad de la Comunicación y que, de forma simbólica, los manifestantes han inaugurado como 'Plaza de la Igualdad'.

Los organizadores han desplegado una gran pancarta con el lema de esta concentración 'León de la Riva no merece ninguna plaza' y otra con la propuesta de dar el nombre de 'Plaza de la Igualdad' con el escudo de la ciudad sin la corona y la Cruz Laureada de San Fernando.

El pasado 31 de agosto el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, anunció la iniciativa de dediciar una nueva plaza a León de la Riva ―regidor entre 1995 y 2015―, ubicada en el sector 'Ciudad de la Comunicación-Ariza'. Su nombre: 'Plaza Alcalde Javier León de La Riva' “por el trabajo que ha realizado durante 20 años siendo alcalde”, justificó el actual alcalde.

El homenaje no cuenta con el apoyo de la oposición y el PP ha obviado que León de la Riva fue inhabilitado durante 13 meses a ejercer como cargo público por un delito de desobediencia tras no acatar diversos fallos judiciales para solucionar irregularidades urbanísticas en un ático en el conocido como edificio de Caja Duero, en la céntrica plaza de Zorrilla. León de la Riva cerró las listas electorales de mayo de 2023 de forma simbólica que encabezaba Jesús Julio Carnero, alcalde gracias a un pacto con Vox. Carnero justificó la decisión en que se había otorgado un espacio al exalcalde socialista Tomás Rodríguez Bolaños y sugirió que su antecesor y hoy ministro Óscar López debería tener igual reconocimiento.

El pasado persigue a León de la Riva

Un portavoz de los manifestantes, llamado Jorge y que ha preferido no dar su apellido, ha justificado esta concentración por los “exabruptos” del exregidor, su “beligerancia absolutamente brutal” con los movimientos sociales y vecinales, así como el mundo de la cultura, o sus problemas con casos de “corrupción”, derivados de un modelo urbanístico que ha considerado basado en la especulación y el “ladrillazo”.

“Creemos que sigue siendo un activo muy tóxico, que no se merece una plaza y que Valladolid no se merece tampoco que sus lugares públicos y sus calles estén relacionadas con este personaje”, ha afirmado Jorge. Ha subrayado que no entiende como el actual regidor y compañero de partido, Jesús Julio Carnero, quiere vincular su nombre “a un personaje con tan mala fama”.

Marisol Morais, miembro de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha recordado alguna de las polémicas que protagonizó León de la Riva, que llegó a medios internacionales, como cuando dijo que le daba reparo entrar en un ascensor con una mujer por temor a que “se arranque el sujetador y salga dando gritos de que la han intentado agredir”.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha criticado que esta propuesta “no sea consenso” y ha insistido en la necesidad de ser pedagógico, por lo que ha pedido que se rectifique y que se apueste por “un nombre neutro” como Plaza de la Igualdad, que acompañan “a valores asumidos por todos”.

Tras la actuación de una batucada y la posterior 'chorizada', que ha consistido en el reparto de este embutido entre los asistentes, los manifestantes han recorrido la plaza de la Ciudad de la Comunicación y han leído un manifiesto. Al manifiesto se han adherido colectivos como asociaciones vecinales, entre ellas la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, la Asociación de Periodistas Feministas, los sindicatos CCOO y CGT o partidos políticos como Izquierda Unida y VTLP, entre otros.