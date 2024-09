La 'memoria histórica' del PP en Castilla y León: dar a espacios públicos el nombre de alcaldes inhabilitados

Burgos y Valladolid homenajearán a dos de sus exalcaldes poniendo su nombre a un polígono, en el caso de la primera ciudad, y una plaza en el caso de la localidad pucelana. Lo que tienen en común ambos regidores, José María Peña y Javier León de la Riva, es que militaron del PP y ambos fueron inhabilitados por un juzgado. La justificación de los actuales equipos de gobierno en los ayuntamientos también son similares: “Que siempre se recuerde su figura”.

En la ciudad del Pisuerga, el Ayuntamiento dedicará una nueva plaza a León de la Riva ―regidor entre 1995 y 2015―, ubicada en el sector 'Ciudad de la Comunicación-Ariza'. 'Plaza Alcalde Javier León de La Riva' “por el trabajo que ha realizado durante 20 años siendo alcalde”, como indicó el actual regidor, Jesús Julio Carnero, cuando hizo el anuncio el 31 de agosto.

“Creo que es algo que los vallisoletanos debemos hacer, reconocer a los mejores de los nuestros, y Javier León de la Riva, durante el cometido, el servicio durante casi 20 años, demostró que lo fue y lo es”, apuntó Carnero. El alcalde también recordó que a otro regidor, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños ―regidor entre 1979 y 1995―, se le ha dedicado un parque en la ciudad tras fallecer en 2018 ―con el PSOE y VTLP al frente del Consistorio―.

En la nota de prensa que difundió el Ayuntamiento de Valladolid, se quiso recordar como parte de su “legado” cambiar la fecha de celebración de la Feria y Fiestas de San Mateo a la Virgen de San Lorenzo o la apuesta por la fiesta taurina en el Coso del Paseo de Zorrilla. Además, bajo su mandato se acometieron de “mejoras urbanísticas” y la reforma de instalaciones deportivas, culturales, cívicas y sociales en toda la ciudad instalaciones o el impulso al proyecto de Huertos Ecológicos para jubilados.

León de la Riva, inhabilitado en 2015

Ni rastro, ni mención a que León de la Riva fue inhabilitado durante 13 meses a ejercer cargo público por un delito de desobediencia tras no acatar diversos fallos judiciales para solucionar irregularidades urbanísticas en un ático en el conocido como edificio de Caja Duero, en la céntrica plaza de Zorrilla. Era el año 2015 y la inhabilitación no supuso como tal que perdiera su cargo, la suma de las izquierdas en Valladolid apeó al PP de seguir al frente del consistorio, hasta 2023 que la conjunción de PP y Vox.

En las municipales de hace un año, León de la Riva volvió a aparecer para cerrar la lista 'popular' que Carnero abría. El exalcalde volvía del 'ostracismo' político aunque se le podía ver ya de antes como tertuliano en un programa de CyLTV.

Causas judiciales de la etapa de León de la Riva al frente del Ayuntamiento

El “legado” de León de la Riva pasa por el caso de las 'Comfort Letters'. Si la Valladolid de 2024 está como está con el tema del soterramiento de las vías del tren, es por las tres cartas de conformidad que su excalcalde firmó en 2008, 2010 y 2011 para avalar distintos créditos para la operación de soterramiento. Sin moverse una máquina, la ciudad tenía una deuda de 400 millones de euros que supuso que, años más tarde con Óscar Puente como alcalde, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ministerio de Transportes tuvieran que renegociar el crédito y plantear la integración como fórmula asequible para todas las administraciones. Una fórmula cuestionada con la vuelta del PP a la Alcaldía, que ahora plantea retomar el proyecto de De la Riva.

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y dos de sus concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez fueron absueltos en 2018 al entender el tribunal la Audiencia Provincial de Valladolid que el exregidor firmó tres cartas de conformidad que convertían al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad encargada para tramitar el fallido soterramiento del tren, sin comprender su verdadero alcance.

León de la Riva se enfrentaba a una petición de 9 años de prisión y 33 de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Valladolid concluyó en su sentencia que fue una “negligencia grave” ya que el exalcalde no adoptó“ las cautelas ”más elementales o previsiones necesarias, debiendo haber actuado con una mayor atención y diligencia en la firma de esos documentos“. Fue absuelto.

La administración del exregidor 'popular' también se tuvo que enfrentar a otra causa: el 'cambiazo' del Plan de Urbanismo de Valladolid de 2003. Los delitos, tras la denuncia del PSOE en 2008, que figuraban en la instrucción eran los prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el patrimonio histórico. El propio León de la Riva llegó a estar imputado pero la Audiencia Provincial estimó su recurso y salió de la causa.

El caso se cerró en 2019 tras una instrucción que duró más de 10 años con tres condenados que conformaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento, entre ellos el exconcejal del área. Además, no todos los presuntos autores fueron juzgados, ya que once de ellos se libraron porque los delitos habían prescrito cuando arrancó el juicio.

En 2016 el equipo de gobierno de PSOE y VTLP denunció al que fuera durante 14 años jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid en la etapa del PP, Luis Alberto Samaniego. Entre 2000 y 2014, una docena de sociedades gestionadas por los cuatros acusados, todos familia, realizaron obras municipales por valor de más de 9,6 millones de euros. Al despacho del funcionario llegaban jamones y habría recibido la cesión de un vehículo por parte de una adjudicataria.

El Tribunal Supremo, tras un recurso de casación de los encausados, rebajó de diecisiete años a poco más de diez años el conjunto de penas. Además, tuvieron que pagar en concepto de responsabilidad civil conjunta 284.359,92 euros al Ayuntamiento, 227.227,35 de la multa; 29.662,57 euros de las costas procesales y 27.470 euros derivados los intereses. Samaniego fue a la cárcel por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, estafa y falsedad.

Polémicas por numerosas declaraciones machistas

León de la Riva también saltó a los medios nacionales por sus palabras y las numerosas polémicas en las que se vio envuelto. Suyas son, al poco de llegar a la Alcaldía en 1995, una declaración de intenciones de cómo iba a gestionar la ciudad: “Quiero que Valladolid deje de ser la ciudad de las tres ‘Pes’. Voy a limpiar la ciudad de piojos, pulgas y putas”.

En 2005, se mostró contrario a celebrar matrimonios homosexuales en Valladolid. Tanto fue así que hasta 2015 el alcalde de Valladolid no realizó ningún enlace entre personas del mismo sexo. Lo ofició su sucesor, el socialista Óscar Puente. “Desde que la humanidad es humanidad el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer ya sea por el rito gitano, civil o religioso”, defendía el exalcalde quien derivó en concejales esta función.

También son reconocidas sus palabras machistas. En 2007, durante la campaña a las elecciones municipales aseguraba que le habían acusado “de todo” menos “de violar” a la candidata Soraya Rodríguez (PSOE en ese momento) pero “se comprende”.

El que fuera ginecólogo de Ana Botella también se posicionaba en contra de la Ley de Paridad en 2007 al no cumplir sus listas con ella: “No creo en la paridad, me parecen paridas”. Ya en 2008, el alcalde se mofaba del nombramiento de Carmen Chacón como ministra de Defensa: “Es la señorita Pepis vestida de soldado”, bromeaba.

El machismo ha estado presente en numerosas declaraciones. En 2010 aseguró, sobre la ministra de Sanidad, la socialista Leire Pajín, que era una “chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta”. “Cada vez que veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí”, añadió.

Especialmente comentadas fueron unas declaraciones del exalcalde sobre violaciones a mujeres en 2014 . “A veces me da reparo entrar en un ascensor. Imagina que hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falsa y sale gritando que le han intentado agredir”. Ese mismo año también aseguró que “a las seis de la mañana una mujer joven tiene que cuidar por dónde va”.

Sobre el papel de la mujer en el deporte, León de la Riva, afirmó que “el rugby no es apropiado para las chicas”. “Me cuesta verlas jugando. Que nadie me tilde de machista, simplemente me cuesta entenderlo. Creo que hay deportes más apropiados como el patinaje o la gimnasia rítmica”, apuntaba al respecto en una ciudad como Valladolid en el que el deporte del oval es parte del ADN de sus habitantes.

En 2012, el exregidor vallisoletano también se posición en contra de incluir operaciones de cambios de sexo en la Sanidad Pública llegando a considerarlas como “un trasplante de cerebro. ”Si alguna comunidad quiere florituras, como cambios de sexo o trasplantes de cerebro, que luego no diga que no le salen las cuentas“.”El que quiera cambiarse de sexo, que se lo pague“, llegó a decir.

El exalcalde de Burgos fue indultado por Aznar

En el caso José María Peña, exalcalde de Burgos recientemente fallecido en julio de este año, el Ayuntamiento de la ciudad quiere cambiar el nombre del polígono 'Burgos Este'. La actual alcaldesa, Cristina Ayala (PP), ha justificado la decisión por “el papel fundamental” de exregidor Peña como gerente del polígono en una etapa previa a entrar en el consistorio además de propiciar el cambio de Burgos “a una ciudad de perfil industrial”.

Ayala aseguró que desde el equipo de gobierno les “parece de ley” hacer esta propuesta para que “siempre se recuerde su figura”. La alcaldesa anunció este cambio un día después del fallecimiento de Peña.

José María Peña fue el alcalde que más ha durado en el cargo al frente del Ayuntamiento de Burgos, desde 1979 en 1992. En un primer momento se presentó por Unión de Centro Democrático (UCD), partido con el que encabezó las listas al Ayuntamiento de Burgos y salió elegido alcalde en 1979. Luego, en 1983, se presentó y ganó los comicios con Alianza Popular; en 1987 con una formación de su creación, Solución Independiente (SI), revalidó el cargo y en 1991, su última victoria electoral, con el Partido Popular.

El fin político de José María Peña llegó con el llamado 'caso de la Construcción', una trama corrupta urdida junto al constructor y dueño de Diario de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo, por la que ambos resultaron condenados. Fue el primer gran alcalde de la España democrática en ser condenado por un caso de corrupción. Y posteriormente ambos fueron indultados por el gobierno de José María Aznar en el año 2000. Peña se volvió a presentar en el Ayuntamiento de Burgos en el año 2011 por su partido Solución Independiente, logrando representación como concejal. Posteriormente se retiró de la vida pública.

Peña fue condenado en 1994 a 12 años de inhabilitación por delito de prevaricación continuada y Antonio Miguel Méndez Pozo a siete años de prisión por falsedad documental y tres meses por desacato al tribunal. Méndez Pozo también fue inhabilitado 8 años y al entonces secretario municipal, Esteban Corral, se le suspendió tres años de cargo público por complicidad en la prevaricación. En el juicio en la Audiencia Provincial de Burgos en 1992 compareció como testigo por escrito el propio José María Aznar, debido a sus relaciones con los principales acusados.

El caso se originó por una denuncia en 1988 de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos y la Asociación de Promotores-Constructores, que denunciaron al entonces alcalde Peña, al constructor Méndez Pozo y otras personas por una trama de irregularidades en las concesiones de licencias de obras y en autorizaciones de aprovechamientos urbanísticos. Según los peritos del juicio el constructor Méndez Pozo logró hasta 4.000 millones de pesetas de la época de beneficios extra por lograr construir en zonas no autorizables o exceder en varias plantas lo autorizado, con la conveniencia de los cargos políticos y funcionarios.

Tras el juicio Peña acabó dimitiendo del cargo, ratificando en 1994 la condena el Tribunal Supremo. El exalcalde de Burgos fue fundamental en el ascenso de Aznar unos años antes: los votos de su partido fueron decisivos para romper el empate entre PP y PSOE en las Cortes de Castilla y León y hacer a Aznar presidente regional.

Además, Peña figura como uno de los receptores de dinero negro de la caja B del PP. Luis Bárcenas aseguró en la Audiencia Nacional que tres anotaciones de presuntos pagos que figuraban en sus apuntes correspondían a entregas realizadas al exalcalde de Burgos. La fecha de esos supuestos cobros es de julio de 1992, apenas dos meses después de que fuera condenado. El exalcalde percibió en total 31 millones pesetas en tres pagos (dos de 650.000 pesetas y otra de treinta millones), es decir, 188.000 euros.

La oposición, en contra de rendir estos homenajes

Tanto en Burgos como en Valladolid, la oposición se ha mostrado en contra de homenajear a sus exregidores. En la primera ciudad, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de La Rosa reprochó a la alcaldesa Cristina Ayala la decisión. El socialista burgalés valoró que Peña “es cierto que es el alcalde que más tiempo ha estado en ese puesto y ha hecho cosas buenas, pero también ha tomado decisiones malas y equivocadas”.

De la Rosa recordó la condena por corrupción y cómo fue indultado por Aznar. Entre los reproches del que también fuera alcalde Burgos la legislatura pasada, es la falta de reconcomiendo del Ayuntamiento al histórico dirigente del PSOE y profesor de la Universidad de Burgos, Federico Sanz, impulsor de la institución académica en a la ciudad. “Con otros políticos burgaleses, existe otra vara de medir”, lamentó.

En el caso de Valladolid, desde el PSOE aseguran que no existe “desencadenante” ni “justificación” para ese homenaje.“A fecha de hoy Javier León de la Riva no reúne el nivel de consenso social ni político que requiere una decisión de esta trascendencia”, indicaron en un comunicado

Las críticas de los socialistas se centran en marcar diferencias con el trato dado al exregidor socialista Rodríguez Bolaños y reprocharon el uso de su memoria para “justificar la imposición de dedicar una plaza a León de la Riva. ”Carnero no puede afirmar que es la ciudad, ni el Ayuntamiento, ni la Corporación, quien hace este reconocimiento al exalcalde, sino que se trata de una decisión particular y partidista del señor Carnero por su cuenta“, señalan.

Desde el PSOE recuerdan a Carnero que León de la Riva acabó sus días como alcalde en 2015 “saliendo por la puerta de atrás del Ayuntamiento de Valladolid” tras ser condenado por desobediencia e inhabilitado por sentencia judicial firme para un periodo de trece meses.

Por parte de Valladolid Toma la Palabra, su portavoz, Rocío Anguita, afirmó que “es una elección claramente partidista, que reivindica al peor PP de Valladolid”. La concejala ha recordado las múltiples actitudes y declaraciones “machistas y homófobas” de León de la Riva.

En todos los casos, tanto en Burgos como en Valladolid, las decisiones no han sido consultadas con los grupos municipales que no forman los equipos de gobierno, como han asegurado los partidos de la oposición.