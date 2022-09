Cientos de personas toman León para mostrar su rechazo al envío de agua a Portugal

Los tractores han vuelto a tomar las calles de León. En esta ocasión unos 300 de estos vehículos y unas 3.00 personas han salido para manifestarse en contra de la posible aplicación de un convenio que data de 1998 (con José María Aznar en el Gobierno) que recoge la cesión de agua de pantanos leoneses a Portugal. El centro de las quejas ha sido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quienes han lanzado el mensaje principal de la movilización: 'No al trasvase a Portugal. Agua + jóvenes = futuro', según ha informado iLeón.com.

'Si nos quitan el agua, nos quitan el pan'. Con este lema, claro y conciso, que adornaba la parte trasera de un triciclo con una niña a bordo este lunes por la mañana por las calles de León, se dejaba ver el rechazo de los allí reunidos. El vehículo resulta minúsculo en comparación con un tractor, donde a las consignas en la carrocería se unió el sonido del claxon para dejar clara la protesta surgida al sostener los regantes que la orden que autoriza el envío de agua de los embalses de Riaño y Porma podría servir para generar electricidad en Portugal.

El claxon de los tractores puso la banda sonora. La imagen, que recordó aunque en versión reducida a la de los 800 tractores que desfilaron por el centro de la capital leonesa en la manifestación de febrero de 2020 por un futuro para el campo, quedó aderezada por una gran cantidad de banderas de León.

Las palabras llegaron al principio de la marcha de boca del presidente de la comunidad de regantes del Páramo Bajo, Herminio Medina, quien se ha mostrado tajante al respecto. “No podemos consentir que se esté marchando ni una gota de agua de Riaño ni del Porma, porque esa agua es del cupo que nos han dado a todas las comunidades y no hemos gastado. Es vergonzoso y se lo digo a Confederación... que ha habido comunidades a las que les han cortado el agua. Se ha arreglado esto con las lluvias que han venido, benditas sean, pero nosotros no vamos a parar ni vamos a entrar al convenio de la Albufeira ni a nada”, ha asegurado.

Si el Ministerio de para la Transición Ecológica, Miteco, para cuya titular, Teresa Ribera, han pedido la dimisión parte de los manifestantes, no atiende su reivindicación asegura que no van a permitir más desembalse. “Nosotros queremos diálogo, pero si esta ministra no dialoga utilizaremos la fuerza, de manera distinta... no vamos a solicitar ninguna manifestación. Vamos a ir directamente a bajar la compuerta o lo que haya que hacer”, ha manifestado.

“Estos regadíos son los que han dejado a los jóvenes en los pueblos, hombres y mujeres en la ganadería y esta ministra los quiere echar”, ha añadido durante la marcha en la que se podían leer mensajes como 'Agua+jóvenes=futuro', 'Ministra Ribera, dimisión; tú no nos das la solución', 'Por el futuro de los jóvenes. Que nos respeten el agua de León' , y 'No al trasvase a Portugal'.

Con estas movilizaciones, las comunidades de regantes del sistema Esla-Valderaduey dan un paso más en su protesta en contra dejar fluir el agua que corresponde a Portugal por convenios para compartir los recursos hídricos.

La sequía hace dificil cumplir el tratado

Los regantes leoneses defiende una interpretación que hasta ahora nunca se ha dado, entre otras cosas porque no cumplir el convenio supone violar el derecho internacional. Según su versión, la polémica se debe a la sequía excepcional, ya que los actuales pantanos de Porma y Riaño “son muy poco suficientes para la extensión de regadíos que tenemos”.

La polémica viene dada por la publicación de que España debe dejar fluir hasta Portugal y no trasvasar, que es un concepto distinto, hasta 800 hectómetros cúbicos de todas las cuencas compartidas para cumplir sus compromisos de agua compartida y mantenimiento de cauces ecológicos.

Portugal también ha vivido uno de sus veranos más secos y ha finalizado el año hidrológico, que termina el 31 de agosto, con sus reservas hídricas muy mermadas y así se lo han trasladado sus representantes al Gobierno. España tiene la obligación legal de dejar que 800 hectómetros cúbicos de todas sus cuencas hídricas lleguen al país vecino, de los que 24 hectómetros cúbicos deberían salir de los pantanos leoneses de Porma y Riaño, dedicados fundamentalmente al riego de la agricultura en la provincia de León, Zamora, Palencia y Valladolid.

Desde las instituciones recuerdan la obligación legal de España de cumplir sus convenios internacionales. Faustino Sutil, subdelegado del Gobierno, señaló que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha mostrado dispuesto a reunirse próximamente con los regantes y analizar la conveniencia de modificar los términos del tratado, entendiendo que el cambio climático ha cambiado las reservas hídricas en los últimos años. “Quizás este año de sequía ha detectado puntos a revisar en el convenio y el secretario de Estado ha manifestado no tener inconveniente en recibir a los regantes y que expongan sus inquietudes y preocupaciones”, ha explicado.