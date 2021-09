'Pelos', el cómic que refleja la relación de la mujer con el vello corporal: "A mucha gente le molesta hablar de ello"

El vello corporal femenino va creciendo poco a poco, y a nadie le importa. Hasta que un día, una compañera empieza a depilarse. Y otra, y entonces empiezas a tener más cuidado: no llevas falda si no estás depilada, el pelo se empieza a ver como algo "feo" o incluso "desaliñado"; como si fuera más higiénico no tener pelos en las piernas –o en el pubis– que tenerlos. Sobre la relación de la mujer con el vello corporal trata 'Pelos', un cómic diseñado por Elena Díaz-Roncero y editado por el Ayuntamiento de Soria.

Díaz-Roncero relata también su propia historia en este libro ilustrado. "El vello se me adelantó prematuramente, a los cinco años. Al principio lo normalicé, pero me angustié al ver cómo la gente reaccionaba, por ejemplo, al levantar el brazo en clase y que los compañeros me vieran el pelo de la axila", explica a elDiario.es.

La artista –que ha trabajado con músicos, artistas y algún libro– recuerda cómo fue su infancia, visita al médico incluida. El vello se le adelantó varios años y no tuvo ningún otro problema hormonal, pero sí conllevó malestar personal. "El vello corporal, las estrías, los granos... solo son un problema cuando se exponen al público", protesta Elena Díaz-Roncero. "Yo no leí como un problema en un inicio, pero luego lo viví como que [el vello] era algo que tenía que esconder. Lo tuve que pasar sola hasta bien entrada la adolescencia, cuando empezaron las demás", confiesa.

Este "medio cómic, medio libro de artista medio libro ilustrado" bosqueja la relación de muchas mujeres con su vello: desde la vergüenza hasta el orgullo o la indiferencia. Y lo hace a través de garabatos, desplegables, transparencias, troquelados y pop–ups. "Es un poco interactivo y la edición es laboriosa", reconoce la diseñadora. El formato del libro no es el habitual y tiene cuatro variedades de papel, lo que ha encarecido la edición.

La artista, de 21 años, centra su dibujo en los gestos, a lápiz y sin poner mucho énfasis en la técnica, pero da más prioridad al trazo, las curvas, los gestos y la emoción. "Creo que los dibujos más simples son los que más transmiten, porque es más fácil verse reflejado en un muñequito", comenta Elena Díaz-Roncero, que está estudiando Diseño Gráfico.

'Pelos' nació con un Trabajo de Fin de Grado que presentó para Diseño Gráfico, en la Escuela Artediez (Madrid). "Me recomendaron que fuera un tema que me apasionara mucho y recordé un tema que tenía ahí olvidado: mi relación con el pelo", apunta Elena Díaz-Roncero. Desde el primer momento, supo que quería que el proyecto fuera más ambicioso y pensó en su posible publicación. La diseñadora recuerda que pensó en que quería que su obra tuviera "impacto" sobre las personas.

Una vez entregado el trabajo, empezó a buscar editoriales, pero se topó con muchas negativas: el cómic abordaba una temática que podría no ser bien recibida; la idea era de una diseñadora novel y el libro, costoso. "A mucha gente le molesta hablar de ello, el tema levanta muchas ampollas", reconoce. Díaz-Roncero explica que las editoriales con las que contactó apoyaron el tema del libro, pero que tenían "cierta reticencia" por si no funcionara, por si al lector no le gustaba. Además, contactó con algunos talleres, que respondieron con un "menudo libro".

Mientras tanto, se acercó al Ayuntamiento de Soria para tantear el terreno y ver si podría organizar actividades culturales en la Concejalía de Igualdad cuando hubiera conseguido una editorial. El Consistorio se ofreció a editar el libro, para su sorpresa, con una tirada de 500 libros. El Ayuntamiento gestionará una parte de los cómics y la otra, tendrá que colocarlos la dibujante. Elena Díaz-Roncero muestra su satisfacción y agradecimiento a la corporación municipal porque la edición es idéntica a la que ella presentó en su Trabajo de Fin de Grado. "Sabía que para publicar iba a tener que hacer muchas cesiones... pero al final la edición es idéntica", subraya.

Elena Díaz-Roncero quiere colocar 'Pelos' en todas las librerías de Soria que pueda, pero también en Madrid o en otras ciudades: "Soñar es gratis, y me gustaría poder vender en Berkana o en la Librería Mujeres".