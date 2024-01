Asaja tilda de catástrofe para el campo el 2023 y asegura que peleará “en despachos y calles”

Los dirigentes autonómicos en Asaja de Castilla y León han calificado este martes el pasado año 2023 como de “catastrófico” para la agricultura y la ganadería de la comunidad, ya que ha sido cuando los profesionales del campo “más han perdido” y han precisado que seguirán peleando “en los despachos” y promoverán movilizaciones “en la calle”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer un balance del año pasado y exponer las principales reivindicaciones de la organización para 2024, el líder autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, ha subrayado que “nunca se había perdido tanto en el campo y que nunca ha estado en unas condiciones tan complicadas”.

“Las cuentas no han salido porque hemos cogido muy poca producción y los gastos han sido muchos, ya que el año 2023 ha sido desfavorable climatológicamente hablando, lo que, sumado a los ajustes que se han visto obligados a hacer los profesionales del campo para reducir unos gastos disparados desde la guerra en Ucrania, explica que haya habido reducciones notables tanto en las producciones agrícolas como en las ganaderas”, ha dicho.

Ha agregado que este balance es aún más grave si tenemos en cuenta que se trata del tercer año en números rojos para el campo de Castilla y León, “en los que el pésimo comportamiento del clima y el incremento de los costes de producción han complicado enormemente la rentabilidad de las explotaciones”, ha insistido.

Dujo ha subrayado que en agricultura las producciones han sido en general “muy pobres”, y que las llamativas cotizaciones alcanzadas solo en algunos momentos “apenas han llegado a los bolsillos de los agricultores”.

“El sector más golpeado ha sido el de los cereales, con un importante descenso en valor, tanto por la sequía como por los precios, descendentes desde hace meses, además de por los elevados costes”, ha dicho.

También ha indicado que la ganadería no ha tenido tampoco buen año, empezando por la falta de pastos para la ganadería extensiva o el elevado precio de piensos, y continuando con aspectos sanitarios, a los que se suman enfermedades como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

Así las cosas, “se agudiza como nunca la sensación del campo de que se trabaja a pérdidas o con suerte para mantener la rueda de la producción, lejos de un horizonte de estabilidad y rentabilidad que garantice el futuro y el panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta la nueva PAC, así como multitud de reglamentos que constriñen sobremanera la producción agrícola”, ha agregado.

Sobre el futuro, ha indicado que de cara a los próximos meses “lucharemos para que los precios del cereal aumenten de cara a la campaña siguiente a la cosecha, y lucharemos para que los costes de producción, especialmente en las siembras de todo el regadío, bajen”.

“No se puede trabajar de manera absurda, no se puede trabajar para no recoger, no se puede complicar a los agricultores las zonas más productivas, no se puede obligar a los agricultores a que dejen de sembrar maíz cuando es lo que más da y no se puede obligarlos a dejar zonas sin sembrar o sin cosechar a orilla de los ríos”, ha recalcado.

Además, ha concluido diciendo que se peleará por que los cambios fiscales “sean en positivo” para el sector y que no van a permitir que quiten el gasóleo profesional y también lucharán “en los despachos y en la calle” por las ayudas específicas.