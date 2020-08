La Guardia Civil denuncia al Ayuntamiento de Esguevillas (Valladolid) por incumplir medidas seguridad en una fiesta de la espuma

La Guardia Civil ha denunciado al Ayuntamiento de Esguevillas (Valladolid) por organizar una fiesta de la espuma sin que se cumplieran las medidas de seguridad establecidas para evitar el contagio de la COVID-19. El acta se levantó el sábado en la localidad vallisoletana cuando una patrulla del Instituto Armado se personó en el lugar y comprobó como se incumplía la distancia social, entre otras medidas, según informa el subdelegado del Gobierno Emilio Álvarez a Europa Press.

Los agentes sancionaron al Consistorio que era el organizador del evento. Álvarez confía en que la cuantía de la multa sea "ejemplar". "No es posible que exijamos a la sociedad que extremen las medidas de seguridad y una administración pública, aunque sea un caso aislado, no lo haga", ha explicado.

En palabras de Álvarez, las razones que dieron desde el Consistorio es que no habían "calculado bien" el aforo. "En el momento en que organizas algo tienes que prever todos los escenarios", se ha mostrado tajante el subdelegado.

La cuantía de la sanción depende de la Junta que hace una semana aprobó, en Consejo de Gobierno, un nuevo régimen disciplinario.

Sin embargo, la alcaldesa de Esguevillas (Valladolid), Rosana Alba Velasco (Ciudadanos), ha negado este domingo la sanción y asegura que el evento cumplía con el protocolo COVID-19.

"A nosotros no nos ha llegado nada. Solo sé que la Guardia Civil se presentó allí, pidió el permiso para organizar la fiesta y nada más", ha señalado. La regidora insiste en que la fiesta cumplía con todos los protocolos y medidas de seguridad y que los agentes que se personaron "en ningún momento paralizaron a fiesta", que continúo durante todo el día.

"Todo estaba en orden, contábamos con todos los permisos y con todas las medidas", recalca Alba Velasco que asegura no tener "acta de denuncia" porque no les entregaron "nada". "Me pondré en contacto el lunes con la Subdelegación y que nos expliquen lo que está pasando", ha concluido.