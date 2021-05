Igea asume el discurso ayusista y descarta cierres perimetrales en municipios con alta incidencia "porque Castilla y León es diferente"

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha descartado el cierre perimetral de municipios con alta incidencia a pesar de que advierte de que se producirá un trasvase con las comunidades limítrofes especialmente afectadas por el virus. "No se puede esperar que se acabe el estado de alarma y que no pase nada", ha criticado. "Ya lo ha dicho el delegado del Gobierno, que es el encargado de mantener los cierres, que no puede haber cierre perimetral y que no puede haber toque de queda, no se puede",

Igea ha llegado a afirmar que no puede establecer cierres perimetrales a pesar de que no es cierto. Fuera del estado de alarma, Castilla y León ha cerrado capitales de provincia y municipios que registraron alta incidencia. En este sentido, a la pregunta sobre la situación de Burgos, con una incidencia de 303,37 a 14 días y que limita con Euskadi, con una incidencia de 478,97 , el vicepresidente ha afirmado que por qué iba a cerrar Burgos y no cerrar Ávila o Segovia o Soria que limitan con comunidades también con alta incidencia, obviando la situación de Ávila, con 126,22 casos o de Soria con 157,51, muy alejadas de Burgos. "No cerramos porque cuando lo hicimos en Burgos capital nos encontramos con un importante problema de abastecimiento de los municipios de alrededor, y no funcionó y no vamos a repetir errores", ha justificado.

Pero además, Igea ha asumido un discurso muy similar a la recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que "Castilla y León es diferente porque los municipios tienen una configuración muy diferente a los del resto de España" y que los cierres perimetrales no funcionan". Igea ha cargado contra el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, por advertir que el fin del estado de alarma imposibilita mantener el cierre perimetral de toda Castilla y León. "Y el delegado por ahí, es una tomadura de pelo, nos han tomado el pelo durante 16 meses", ha reprochado.