La Junta de Castilla y León estudia nuevos confinamientos en zonas con alta incidencia de COVID-19

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado este lunes de que se están estudiando nuevas limitaciones de la movilidad en zonas básicas de salud de la Comunidad en las que se está produciendo una alta incidencia de casos de COVID-19, si bien hasta el momento sólo se ha producido transmisión comunitaria en Íscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid), lo que hace necesario el confinamiento.

Casado ha asegurado que hasta el momento los brotes activos de Castilla y León están "controlados" per se están produciendo cambios después de 99 días de estado de alarma y 44 desde el levantamiento. La consejera ha querido agradecer a todos los ciudadanos de Íscar y Pedrajas y a sus alcaldes "no sólo por las medidas sino por el talante".

Hasta el momento, Castilla y León ha tenido 20.869 positivos por pcr y hay 72 casos nuevos notificados este lunes. De los afectados, sólo 11 han presentado síntomas. En los últimos tres días se han detectado 180 casos nuevos, de los que sólo el 40% presentaban síntomas.

En este momento la mayor incidencia está en Íscar, con un índice de 38,8. En los hospitales ha subido levemente la ocupación y hay 45 personas ingresadas, 6 de ellas en la UCI.

"Esta es una enfermedad de reciente aparición y seguimos aprendiendo cada semana cosas nuevas. El virus es altamente contagioso, letal en algunos casos y puede afectar también a personas jóvenes y niños, aunque estos tienen menor afectación. Si la están teniendo los jóvenes", ha advertido la consejera. Casado ha añadido que aún no se conoce qué inmunidad produce el virus y que el calor "no atenúa la enfermedad", como se pensaba en un principio. "Cuando aumenta la circulación aumenta el contagio y más en lugares cerrados. El aislamiento y la cuarentena son las mejores herramientas de contención", ha recordado. Para Casado la enfermedad continúa "en la primera ola", porque "aún no se había salido de la primera".

Respecto al brote de Íscar y Pedrajas, en Fase 1 desde el pasado domingo, ha precisado que en principio el confinamiento será de 14 días y que es importante que se cumplan y se hagan cumplir las medidas porque hay 50 casos activos.

((EN AMPLIACIÓN))