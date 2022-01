Luis Mariano Santos (UPL): “No nombraremos ningún presidente de una comunidad en la que no creemos”

Luis Mariano Santos (Cistierna, 1968), aspira el próximo 13 de febrero a repetir por tercera legislatura como procurador en las Cortes de Castilla y León. Y espera que esta vez tenga compañía de su propio partido. El líder del partido leonesista UPL, cuyo liderazgo revalidó sin problemas el pasado mes de noviembre, reconoce que las expectativas de su formación están altas, con las encuestas duplicando sus resultados al albur del momento social leonesista por las mociones pro autonomía en los ayuntamientos. Sobre un posible apoyo tras las elecciones insiste en que nadie busque sus votos para ser presidente, pero no descarta apoyos posteriores para cambiar las políticas de la comunidad mientras no se pueda constituir la autonomía número 18, que señala como el gran objetivo de su partido.

¿Qué opinión tiene el líder de UPL de la convocatoria electoral adelantada?

Siempre hemos dicho que ni era el momento oportuno ni la situación apropiada. Es evidente que es fruto de la incapacidad de PP y C's por llegar a acuerdos y mantener la estabilidad de un gobierno que se ha demostrado con el tiempo que solo estaba sostenido por pequeños alfileres y no existía esa coordinación de la que presumían, ni esa buena sintonía.

No era el mejor momento pero también hay que reconocer que después de mostrarse incapaces de llevar adelante Castilla y León, esa incapacidad tenía que devenir en una convocatoria de elecciones y preguntarle a la gente qué es lo que quiere para los próximos 4 años.

Parece que a UPL esta convocatoria si le pilla en un buen momento, a tenor de las encuestas y del momento social leonesista, ¿Qué aspiraciones tiene el partido?

No nos ponemos un límite en cuanto al número de procuradores, porque no es tan relevante, lo importante es superar nuestro techo electoral, que es nuestro gran objetivo. Y, sobre todo, que esos procuradores que obtengamos sean realmente importantes a la hora de obtener incidencia en la toma de decisiones de esta comunidad autónoma. No sirve tener 3 o 4 si tiene un rodillo como el que ha tenido en muchas ocasiones el PP. Creemos que vamos a ser muy importantes, y a partir de ahí a nadie se le escapa que nosotros tenemos nuestros objetivos muy claros.

Importantes... ¿para apoyar al PP o para apoyar al PSOE?

No, no. Nuestros objetivos son muy claros: cambiar el marco territorial y si no se puede, o mientras no se pueda, desde luego cambiar las políticas. Eso que significa, que al PP de estos 35 años desde luego nosotros no tenemos ninguna intención de apoyar, pero no hablamos de cambiar a personas, porque hace poco el señor Tudanca presentó una moción de censura y ni siquiera habló con la UPL. Por tanto a mí no me gusta hablar de pactos, pero lo que sí tengo claro es que no gobernará en la comunidad autónoma, pero sí quiere tener incidencia en las políticas y decisiones que se tomen. No es fácil que nosotros apoyemos a ningún presidente sino cambiar políticas.

¿Y cuál es el paso para cambiar eso? ¿Cuál es la reivindicación primera que UPL va a poner encima de la mesa para apoyar a unos u otros?

Hay varios ejes. El primero es el que es, y no puedo negar que trabajaremos en el camino de tener la autonomía número 18. Que es también lo que nos ha llevado hasta aquí, que ha provocado que más del 50% de la población de León está representada en los concejales que han apoyado el cambio de modelo territorial y mientras esto se consiga hay ejes importantes como reforzar sanidad, descentralizar sanidad, cambiar los ejes de desarrollo y no nos vamos a olvidar de los problemas al pie de calle como la falta reindustrialización de la Región Leonesa. Tenemos que ser una fuerza política que mientras estemos en esta comunidad autónoma seamos capaces de cambiar las políticas, las tendencias y las sinergias. Cuando se dice que todo el mundo pierde población se está mintiendo, todo el mundo pierde población, pero es evidente que no es lo mismo perder 1.000 o perder 9.000 cómo pierde la Región Leonesa al año. No es lo mismo haber bajado del medio millón a los 440.000 que probablemente tienen en estos momentos León.

Y qué opina UPL de esa venta de 'leonesismo' que hacen tanto PP como PSOE.

Yo creo que a nadie engañan, durante muchos años en esta provincia ha habido alcaldes que han utilizado en algún momento el leonesismo para medrar o ganar apoyo electoral. Lo ha hecho mucho el PSOE en otros tiempos y lo hace ahora el PP. La única lectura que encontramos es que no es posible engañar a la gente durante tanto tiempo. Nadie se cree el leonesismo útil de Ayuso, de Casado o de Quiñones. Y en el caso del PSOE nadie se cree que Cendón es leonesista. Es un cambio equivocado para ellos, y nosotros esperamos que tenga consecuencias y que la gente les castigue por ello. Una cosa es que la gente quiera a León, pero no se puede ser leonesista queriendo mantener este marco territorial ni diciendo que vamos a hacer una Castilla y León fuerte, como dice el señor Tudanca.

Durante muchos años UPL ha sido el único representante regionalista en las Cortes autonómicas pero ahora hay otras alternativas como Por Ávila, o los de la España Vaciada, ¿eso le quita protagonismo a UPL?

Creo que no, cada uno defiende sus intereses. Nos parece perfecto que otros territorios den el paso que llevamos haciendo 20 años. Si ellos creen que esta comunidad no es el modelo de éxito que pregona el PP, que yo creo que es una conclusión que podría llegar 7 de las 9 provincias, me parece perfecto que defienda sus intereses. Lo que Soria Ya o Por Ávila puedan decidir en la Región Leonesa no es relevante porque ellos defienden sus territorios, para eso está la UPL.

Las encuestas apuntan a que Vox puede ser determinante para la formación de gobierno, ¿Teme la entrada de la ultraderecha en el gobierno de CyL?

No lo temo, pero desde luego no me gustaría. Ya no es una cuestión ideológica, que también. Pero es evidente que un partido que en estos dos años y medio de legislatura no ha sido capaz de presentar enmiendas a ninguna de las leyes en las Cortes, significa que no es un partido que venga realmente a trabajar o a cambiar cosas. Soy muy respetuoso con todos los partidos que se presentan bajo las reglas democráticas pero me gusta que los políticos intenten cambiar cosas. Cuando no has sido capaz de hacer absolutamente nada tu utilidad queda en entredicho.

¿Mañueco o Tudanca podrán contar entonces con los votos de UPL para ser presidente?

Yo creo que nadie debe buscar los votos de la UPL para ser presidente. Sí que una vez que tengan sus mayorías será un buen momento para que cualquiera de ellos, el que gobierne, busque acuerdos puntuales con la UPL, siempre buscando cambiar cosas. No tenemos en nuestro ADN el nombrar un presidente de una comunidad en la que no creemos. Para nosotros no es importante quién gobierna, aunque es evidente que higiénicamente quien durante 35 años nos ha conducido a este modelo 'de éxito', dejará de conducirnos. Pero lo importante es que aquella persona que el 13 de febrero pueda tener una mayoría se siente con la UPL para cambiar cosas, no para ser presidente.

¿Y una de sus condiciones será modificar el Estatuto de Castilla y León?

Empezaremos por exigir nuestro objetivo , si eso no puede ser, buscaremos otro tipo de cambio. Pero no vamos a negar que ese es nuestro objetivo. La UPL es lo que es y estamos orgullosos de serlo.