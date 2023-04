Marlon se sale del cartel del 'concierto solidario' de Sierra de la Culebra tras pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León

Marlon, el “grupo favorito” del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, también renuncia a actuar en el 'concierto solidario' que ha organizado el gobierno autonómico en Villardeciervos como “reparación moral” a los afectados del incendio de la Sierra de la Culebra del pasado verano. En un comunicado en sus redes sociales, la banda anuncia que no actuará. “La información que se trasladó desde la organización del concierto no se correspondía con la realidad”, afirman. De hecho, aseguran que su oficina (de contratación) “nunca aprobó el cartel del evento donde había información errónea” y que tras pedir explicaciones a la Junta de Castilla y León y recibirlas han decido desvincularse del concierto.

Acerca del concierto de La Sierra de la Culebra.

Sentimos las molestias pic.twitter.com/BNfXiB7ckA — Marlon Oficial (@_marlonoficial_) April 4, 2023

Marlon es el tercer grupo que planta al gobierno autonómico por entender que el concierto que se anunció, benéfico hace unos meses no tiene nada que ver con el “solidario” que se ha cerrado finalmente y que no reportará ningún tipo de donación a los zamoranos afectados por el fuego ya que según explicó García-Gallardo en la rueda de prensa de presentación del concierto, lo que se busca es “una reparación moral”. De hecho, la Junta invertirá 160.000 euros para pagar a los artistas, pero no cobrará entrada para recaudar fondos. Los zamoranos Markfeel fueron los primeros en desvincularse del cartel, fueron seguidos por los vallisoletanos Naïa y poco después por Marlon. Así, en este momento la Junta sólo cuenta con Fangoria y con el dj Fonsi Nieto. Ambos están recibiendo numerosas críticas a través de las redes sociales.

Mientras, el Ayuntamiento de Mahíde, en Zamora, y el colectivo ciudadano 'La Sierra de la Culebra no se calla' han promovido un concierto solidario alternativo al impulsado por la Junta de Castilla y León. La idea es que los grupos actúen sin cobrar un caché y se ponga un precio simbólico de entrada de cinco euros que irá para los afectados. En el incendio del pasado verano se quemaron 55.000 hectáreas y perdieron la vida cuatro personas.