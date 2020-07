La patronal y los sindicatos consideran "consumado el atropello" de la Junta de Castilla y León al Diálogo Social tras publicar las convocatorias de ayudas a trabajadores en ERTE y de ayudas a autónomos que reinician actividad. Así lo aseguran la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale), UGT y CCOO en un comunicado conjunto en el que se refieren a lo acordado el pasado 25 de marzo con el Diálogo social y que el Gobierno autonómico ha incumplido "de forma muy grave".

Las tres organizaciones, CECALE, CCOOCyL y UGTCyL, han manifestado su más "profundo rechazo ante la absoluta falta de lealtad en las formas y en los contenidos de la que están haciendo gala los representantes del Gobierno de la Junta de Castilla y León" hacia el acuerdo del 25 de marzo, entre otros incumplimientos.

Destacan el hecho de que el pasado 17 de julio tuvo lugar una reunión del Diálogo para abordar las materias que hoy se han publicado sin informar previamente a los sindicatos de que el día anterior ya se habían enviado a Madrid, al organismo competente, las convocatorias de las ayudas para recabar su autorización. "Las principales características de esta convocatoria, y a las que nos hemos opuesto frontalmente al no respetar los criterios firmados en los acuerdos del 25 de marzo, es que dejan fuera a los Expedientes de Regulación de Empleo relacionados con causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, lo que afecta a más de 2.700 expedientes acordados en las empresas y a más 30.000 trabajadores (de ellos los que cumplan los requisitos) en los que las organizaciones sindicales más representativas y las patronales respectivas hemos llevado a cabo un esfuerzo de negociación y acuerdo para que los resultados fueran lo menos traumáticos posibles, teniendo en cuenta la existencia de estas ayudas públicas que ahora ya no las hay", aseguran.

Además, añaden que el Gobierno autonómico "ha convocado con nocturnidad y alevosía, ya que el periodo de solicitud se fija en pleno mes de agosto y durante sólo 14 días, lo que conlleva la reducción inmediata de solicitantes". Así, esta actuación "sólo tiene como objetivo evitar que se presenten todas las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos, ya de por sí cercenados".

Otro de los aspectos negativos de esta convocatoria, según el comunicado, es que los trabajadores que hayan estado menos de 45 días en ERTE no tendrán derecho a estas ayudas. Además, las empresas con más de 250 trabajadores pero que tengan varios centros repartidos por Castilla y León, limpieza y construcción, entre otros sectores que se verán afectados, en los que no hay más de 8 o 10 trabajadores, en cada uno de ellos no van a tener derecho a esta prestación.

Señalan además, que la prestación se limita hasta el 30 de junio cuando hay ERTEs hasta el mes de septiembre, y el pacto determinaba como fecha límite de la ayuda el 30 de ese mes y "todo ello con un presupuesto limitado e insuficiente".

Respecto a las ayudas destinadas a los autónomos, "con una cuantía económica máxima cerrada del conjunto de la subvención y con unos plazos exactamente iguales a los de los trabajadores afectados por ERTE, es decir, durante el mes de agosto". Esto conlleva a que "sólo un mínimo porcentaje de los posibles beneficiarios verán concedidas su subvención, siendo el único criterio para ser beneficiario la rapidez en la presentación de la solicitud".

Por último, ante unos "incumplimientos manifiestos a los acuerdos firmados", los agentes económicos y sociales han vuelto a solicitar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que preside del Consejo del Diálogo Social, una reunión para desbloquear una situación "que en nada beneficia al conjunto de la sociedad castellana y leonesa, en general, y a las 70.000 personas afectadas por esta tropelía, en particular".