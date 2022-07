Castilla y León culpa a los sindicatos de “bloquear” ayudas por dar plantón al viceconsejero de Industria de Vox

El viceconsejero de Dinamización Empresarial y Laboral de la Junta de Castilla y León, Óscar Villanueva, ha interpretado este jueves como “un claro bloqueo” por parte de los sindicatos el hecho de que no hayan asistido “por voluntad propia y sin justificación” a la reunión convocada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo para el análisis de nuevos programas de ayudas para el empleo y la formación dotados con 60 millones de euros.

Villanueva ha ofrecido una rueda de prensa a primera hora de la tarde de este jueves después de que se haya celebrado el encuentro en el que han participado representantes de la Consejería y de la patronal, mientras que no han acudido ni UGT ni Comisiones Obreras, como ya habían anunciado.

El viceconsejero ha visto en esta ausencia “un claro bloqueo” a esta Comisión Permanente del Consejo de Empleo en la que se han presentado por parte de la Junta las bases reguladoras que pondrá en marcha en breves fechas para el fomento del empleo y la formación.

Así, ha reprochado que las organizaciones sindicales “no han querido hablar” de siete programas “claves” de ayudas dirigidas a trabajadores y empresas que contemplan más de 60 millones de euros y con los que, según las cifras que ha aportado Villanueva, se podrá fomentar la contratación de 4.600 trabajadores y además favorecerá cursos de formación para “más de 21.000 personas”.

“Los sindicatos muestran una vez más que no quieren hablar de ayudas a nuestro tejido si no se habla primero de su subvención”, ha recalcado Villanueva, que ha incidido en que la Junta no va a “a consentir ese intento de bloqueo” y lanzará las publicaciones de las ayudas en los próximos días y semanas.

Al ser preguntado por la acusación por parte de los sindicatos sobre la eliminación de una línea de ayuda específica para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, Villanueva, tras incidir en que en esta Consejería, gestionada por Vox, se defiende que “la violencia no tiene género”, ha asegurado que se va a dar una ayuda de 1.500 euros “a todas las mujeres”, cuando la referida específica para las mujeres maltratadas es de “500 euros”.

“Si hubiesen venido los sindicatos hubiéramos podido escuchar sus propuestas y mejorar lo mejorable”, ha añadido Villanueva. El viceconsejero ha precisado que todas las contrataciones de mujeres van a recibir 1.500 euros, aunque sin priorizar a las víctimas, y en lo que él considera una “apuesta por la mujer y por quien es más desfavorecido”.

Estas reuniones, como ha recordado el viceconsejero, son de carácter “meramente informativo” ya que afirma que “la Justicia ya dictó sentencia” y los sindicatos y la patronal “no pueden realizar observaciones”.

Eso sí, ha incidido en la voluntad de colaborar por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Comisión permanente del Diálogo Social

Por otro lado, al ser preguntado sobre las críticas de los sindicatos por la ausencia de convocatoria de la Comisión Permanente del Diálogo Social, Villanueva ha explicado que la Junta tiene “la disposición” ya expresada de convocarla “cuando acaben las mesas” sectoriales que desarrolla cada Consejería.

La última de ellas sería el 28 de julio, según el viceconsejero, por lo que ha apuntado que se convocará la Comisión Permanente pronto, “no será el 29 pero casi, si no es en julio va a ser en los primeros días de agosto”.

“Nuestra disposición es clarísima para cualquiera que quiera pensar con buena voluntad”, ha apostillado.

En este sentido, ha añadido en relación al futuro del Diálogo Social en la comunidad que “aquí lo último que se pierde es la esperanza” y ha manifestado que tendrán “siempre la mano tendida”. “Aunque nos insulten”, ha añadido.

De hecho, ha garantizado que en el momento en que los sindicatos “muevan cualquier ficha”, la Junta estará “para avanzar y los castellanoleoneses lo van a poder comprobar”.