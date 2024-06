Castilla y León gastará más de 29 millones de euros para mantener el servicio hospitalario y la atención primaria en verano

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha presentado el plan de verano para el servicio hospitalario y la atención primaria que contará con 29 millones para firmar contratos. Con el objetivo de 'salvar el verano', Vázquez ha trasladado la meta de no cerrar los consultorios locales. Para ello, mantendrán el sistema de 'peonadas', que es voluntario y retribuido, para garantizar el funcionamiento por las tardes. Además, el consejero no ha descartado que se tenga que recurrir nuevamente a la contratación de médicos sin la especialidad de Familia y Atención Primaria, como ya se ha estado haciendo.

En la Atención Primaria no hay bolsa de empleo, por lo que la Consejería tendrá que optimizar todos los recursos mientras garantiza el cumplimiento de las vacaciones del personal. Además, como ha explicado la directora de Asistencia Sanitaria y Humanización del Sacyl, Silvia Fernández, se destinarán 11,5 millones de euros para realizar 455 contratos de enfermería, equivalentes a unas 40.144 jornadas laborales, en los centros de salud.

Otra de las medidas es facilitar el transporte a demanda de los pacientes. Este servicio será gratuito para quienes lo necesiten, aunque solo en casos de necesidad sobrevenida donde la falta de personal sea más acuciante. Asimismo, habrá atención a domicilio. Todo ello, según Fernández, para que no se cierre “ningún consultorio por aplicar el plan de contingencia en verano”.

Fernández también ha trasladado el compromiso de una atención en menos de 48 horas en los centros urbanos para en los casos no demorables. Una espera que, a pesar de ser el compromiso de Sanidad para este 2024, como así ha reconocido la directora general, es una promesa complicada ya que debido a la gran cantidad de cartillas que tienen que gestionar en la ciudad la demora, según ha podido comprobar este diario asciende a fecha de 10 de junio a cuatro días tanto en presencial como en cita telefónica. En centros semiurbanos y rurales la frecuencia de asistencia sigue siendo la prevista el resto del año.

Como todos los años, se van a cerrar camas en hospitales para ajustar la demanda al personal existente; estas plazas podrán ser recuperadas en caso de necesidad. En total, se clausuraran 459 plazas, un 7,2% del total, frente a las 470 que se prescindieron en 2023. Por hospitales, se van a cerrar 19 camas en Ávila; 84 en el de Burgos; 113 en el hospital de León; tres en El Bierzo; 59 en el de Palencia; 69 en el de Salamanca; 13 en el de Segovia; 15 en el de Medina del Campo; en Valladolid, 55 en el Clínico y 27 en el Río Hortega; en Zamora se cierran dos. En los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Soria no se clausurarán camas.

En los hospitales, según los datos expuestos por la directora general, está previsto que se realicen 1.467 contratos de enfermería por valor de 17,6 millones de euros, a los que se debe añadir el coste de otros profesionales como celadores o administrativos. Entre la atención primaria y hospitalaria, Castilla y León tendrá que gastar más de 29 millones de euros para asegurar el servicio sanitario.

Entre las novedades negativas, Vázquez ha lamentado que Castilla y León no podrá utilizar los 156 MIR de familia que no acaban su residencia hasta septiembre de este año su formación. El consejero ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por no haber compartido sus propuestas para paliar la falta de profesionales.