CCOO acusa a la Consejería de Industria de usar a los trabajadores del Serla para exculparse del impago de nóminas

El sindicato CCOO ha acusado este martes a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de utilizar a los trabajadores del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) para exculparse del impago de sus nóminas durante los últimos tres meses

La reacción del sindicato se produce después de que el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Generales, Fernando de la Parte, se reuniera este lunes con los afectados y les explicara que el impago de sus salarios obedece a que la Consejería de Hacienda no puede hacer efectiva la subvención de 400.000 euros concedida por el departamento de Veganzones, aprobada hace casi dos meses, porque el Serla no está al corriente de pago a la Seguridad Social.

Ante ello, el Secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, ha acusado a la Consejería de Industria de “manipuladora” y ha mostrado su indignación con este último paso dado por el departamento que encabeza Mariano Veganzones, “que sólo esconde la cobardía de quien quiere destruir un servicio culpando a un tercero”.

Después de que los trabajadores hayan acumulado los impagos salariales de tres meses, ahora, en opinión de CCOO, dicha consejería “se preocupa” por ellos convocando una reunión en la que “no sólo se les ha utilizado para manipular la realidad, sino que se les ha intentado mentir.”

El sindicalista ha aclarado que la deuda con la Seguridad Social es consecuencia de la financiación insuficiente por parte de la consejería. “El Serla no paga la Seguridad Social porque no tiene fondos y no tiene fondos porque la consejería le ha recortado la financiación”, explica Fraile, quien, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que las explicaciones del director General de Trabajo son “kafkianas”.

Por otro lado, Fraile ha explicado que en las actas de las diferentes reuniones del Patronato ya quedó reflejada la advertencia ante la situación que ahora la consejería denuncia.

“Nosotros ya anticipamos que iba a suceder esto, que no se iba a poder pagar la Seguridad Social y que habría problemas para recibir la subvención correspondiente”, señala el sindicalista, quien está convencido de que la reunión de este lunes con los trabajadores es la última entrega de una campaña orquestada para destruir el Serla lavándose las manos “como Poncio Pilatos”.

Ante ello, CCOO insta a la Junta de Castilla y León a que resuelva la situación lo antes posible “porque es intolerable que seis personas se vean perjudicadas, sin cobrar sus salarios desde hace tres meses, por cuestiones meramente ideológicas del partido que asumió la Consejería de Empleo”.

Desde el sindicato se recuerda igualmente que, a día de hoy, ya son 2.000 las mediaciones que no se han podido realizar.