Las Cortes de Castilla y León suspenden la sesión por los muertos causados por la DANA en València

Las Cortes de Castilla y León han suspendido la sesión por los muertos causados por la DANA en València. Este miércoles estaba previsto debatir el techo de gasto de los Presupuestos de 2025, punto que se debatirán (junto a las Proposiciones No de Ley) previsiblemente la semana que viene. Así lo ha solicitado en su intervención el procurador de Podemos, Pablo Fernández, una vez se han confirmado el primer balance de muertos, al menos 51 en Valencia.

“No son conscientes de la magnitud de la tragedia. Me parece incomprensible que no se haya guardado un minuto de silencio y creo que se debería suspender esta sesión plenaria. Estoy desolado y no tengo palabras. Pediría a lo largo del pleno un minuto de silencio”, ha reclamado Pablo Fernández, con quien Carlos Pollán se ha negado a entrar “en polémica” porque cuando ha empezado la sesión ha habido unas palabras en recuerdo pero no se conocía oficialmente el balance de víctimas.

Una vez han votado las dos mociones que se estaban debatiendo, el parlamento autonómico ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos y el presidente de la cámara, Carlos Pollán, ha convocado a la Junta de Portavoces para para decidir si se suspendía la sesión plenaria.

Esta previsto que este jueves se reúna de nuevo la Junta de Portavoces para ver el calendario de plenos y encajar los asuntos pendientes en una nueva sesión.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comprometido “toda la ayuda que necesiten” los gobiernos de Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha para ayudar a las víctimas de la DANA que ha dejado al menos 51 muertos y varios desaparecidos. “Mi solidaridad y el pesar de Castilla y León a los familiares de las víctimas y el deseo de que las personas desaparecidas aparezcan a salvo”, ha expresado por X.