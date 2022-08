CSIF exige negociar el operativo contra incendios de Castilla y León

CSIF reprocha a la Junta de Castilla y León que no negocia con ellos el operativo contra incendios, que actualmente se está debatiendo en el Diálogo Social con la Patronal, Comisiones Obreras y UGT. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que no descarta acudir a los tribunales si se sella un acuerdo que no consideran “legítimo”.

El delegado del sector medioambiental de CSIF, Agustín Argulo, ha criticado la “falta de diligencias” de la Junta de Castilla y León por su “negligencia” al no ver las condiciones previstas para este verano y poner medios suficientes para la prevención y extinción de los fuegos. Argulo y el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, han reivindicado que la Central Sindical es el sindicato mayoritario de los funcionarios de la Junta de Castilla y León, que suponen el 43% del operativo de lucha contra los incendios.

Por este motivo, han remitido dos cartas a los consejeros que consideran responsables del asunto: el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Presidencia, Jesús Julio Carnero. También ha insistido en que el operativo debe ser 100% público porque se trata de un servicio “esencial”.

Según los cálculos de Argulo, de los 4.540 efectivos, unos 2.000 son empleados públicos, motivo por el que CSIF debe participar en la Mesa General de Empleados Públicos y no en el seno del Diálogo Social. Los sindicalistas se han mostrado “atónitos” al conocer que se están negociando las mejoras de las condiciones de los trabajadores públicos sin haber hablado con ellos antes. También proponen que se decida el reparto económico entre el sector público y privado y luego se negocie en las mesas correspondientes.

Castro no ha dudado de la “buena voluntad” de los sindicatos en la negociación, pero no comprenden el papel de la Patronal en una negociación que afecta a los trabajadores públicos. “Seguro que hay recetas magníficas, pero el foro es el que es”, ha reprochado el presidente autonómico de CSIF, que también ha mostrado su disposición a escuchar a los miembros de Servicios Públicos de UGT y CCOO.

Argulo también ha recordado cómo CSIF se negó a firmar el último acuerdo de mejora del operativo porque solo se mejoraba las condiciones del personal de extinción y no el de prevención. “Al 50% de los trabajadores no se les mejoró ni un solo mes. Los vigilantes de incendios son primordiales porque cuentan las características del humo, la vegetación... y permiten mandar a unos medios o a otros”, ha explicado.