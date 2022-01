El primer debate electoral de Castilla y León no se aplaza: se celebra este lunes con la participación de Igea desde casa

La Junta Electoral de Castilla y León ha resuelto ya el recurso de Ciudadanos y niega el aplazamiento del debate electoral al día 6 tras el positivo de Francisco Igea el pasado viernes. Tendrá que participar en el debate del lunes desde una habitación de su casa, donde se encuentra confinado. El PP también recurrió a la Junta Electoral para evitar la demora del debate y pedir garantías de que Igea no contará con ayuda extra. En concreto solicitó que el candidato de Ciudadanos no cuente con asesores ni con acceso a internet. Tanto el PP como la propia RTVE, organizadora de este debate, formularon alegaciones. Sin embargo no se ha dado traslado a la comisión de periodistas al haber dimitido su presidente el día 28 de enero de 2022 y no haberse procedido a una nueva designación según lo previsto en la orden que regula su composición.

En la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acuerda que que "no procede acceder" a la petición de Ciudadanos. Para ello se ha tenido en cuenta "la proximidad temporal entre la fecha en que se ha conocido el contagio" de Igea y la fijada para el debate, la incertidumbre de conocer en qué fecha podría abandonar el candidato el aislamiento (no se sabe cuando negativizará el virus), la posibilidad que de que otros candidatos se contagien en el futuro y que ese aplazamiento no sería posible teniendo en cuenta que el aplazamiento del debate sin fecha cierta tiene una incidencia relevante en la organización de la campaña electoral de las distintas formaciones políticas y de los propios medios de comunicación, y "valorando finalmente que RTVE S. A. ha comunicado que cuenta con los medios necesarios para que la intervención del candidato telemáticamente pueda realizarse con las debidas garantías".

Además la Junta Electoral advierte de que "las formaciones políticas y el medio de comunicación social implicados deberán garantizar la igualdad de los candidatos en cuanto a las condiciones materiales en las que se encuentren durante su intervención en los debates para lo que podrán recabar, si lo consideran preciso, la intervención de esta Junta Electoral de Castilla y León".

Según ha podido saber elDiario.es, RTVE ha citado a las 16.00 horas de este domingo a los partidos (PP. PSOE y Ciudadanos) para que conozcan el set así como la distribución de atriles.

Igea, que está llevando un "diario" de confinamiento, ya ha comentado la decisión en un vídeo en su cuenta de twitter en el que asegura que está dispuesto a participar "incluso con una mano atada a la espalda" porque no teme "a lo telemático, a lo presencial, ni a la desigualdad".