Gallardo (Vox): “Estamos muy satisfechos con la labor de la coalición en Castilla y León”

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dicho este martes que en Vox están “muy satisfechos” con “la evolución de la comunidad”, que atribuyen “en gran medida a la labor del Gobierno de coalición”. “Los últimos meses nos han dado buenas noticias a nivel general en Castilla y León. El desempleo sigue reduciéndose a un ritmo muy superior a la media nacional; la producción industrial aumenta, el número de viajeros, de pernoctaciones, con uno de los mejores datos de turismo que hemos tenido en los últimos años”, ha dicho en declaraciones a la prensa en Ciudad Rodrigo, antes de la inauguración oficial de la 26ª Feria de Teatro.

Y ha añadido: “Estamos muy satisfechos con la evolución de esta comunidad, gracias en gran medida a la labor de este Gobierno de coalición”, en referencia al Ejecutivo que forman PP y Vox en Castilla y León desde hace más de un año. Preguntado por la marcha de las conversaciones para la investidura del próximo presidente del Gobierno central, García-Gallardo ha declinado hacer cualquier valoración.

“Disculpe, pero no lo he visto (la última información sobre las negociaciones), no le puedo hacer una valoración personal, además de verdad, no es la típica...”, ha dicho, con lo que han terminado sus declaraciones a la prensa. Sobre la Feria de Teatro de Castilla y León, ha destacado que se celebre “lejos de las capitales de provincia, en Ciudad Rodrigo” y la ha descrito como “una de las citas culturales más importantes del año en la comunidad”.

El “Retorno a Celama” abrirá este martes la 26ª edición de la Feria de Teatro, uno de los quince estrenos absolutos de esta esperada cita cultural del verano, según han explicado a Efe fuentes de la organización. En su jornada de apertura, la Feria ofrecerá las primeras ocho funciones de las 70 que se sucederán hasta este sábado 26 de la mano de 45 compañías de España y Portugal, con especial atención al panorama escénico del occidente peninsular