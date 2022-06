El Gobierno de Mañueco respalda que Santonja cobrase dos sueldos y facturase con una empresa al Instituto que presidía

La Junta de Castilla y León y en concreto el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, respalda que el actual consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (Vox) cobrase por tres vías distintas mientras fue director de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, tal y como ha desvelado en exclusiva elDiario.es.

Santonja que dirigió el Instituto de la Lengua durante 20 años, obtuvo una comisión de servicios de la Consejería de Educación y Cultura para camuflar lo que era un sueldo, que siempre apareció en blanco en el capítulo de presupuestos de la Fundación. Así, e 2002 a 2013, se le pagaba el salario que tenía como profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, de unos 50.000 euros. Sin embargo, el patronato de la Fundación, presidido por la Consejería de Educación y Cultura, que aportaba grades cantidades, y el resto de patronos (ayuntamientos, diputaciones y universidades) aprobaban un salario para él que oscilaba entre los 14.000 y los 16.000 euros, algo que prohíbe la Ley de Función Pública. Ese salario se pagaba a la SL de Santonja, Monbrún, desde la que además facturaba al instituto por conceptos tan variopintos como la cesión de derechos intelectuales o la “ilustración y portadas” de libros que editaba el Instituto de la Lengua.

El consejero de Cultura, que hace unos días no respondió a las preguntas de elDiario.es, sí hizo unas declaraciones a los medios el pasado miércoles, durante la presentación de un libro en Palencia. Gonzalo Santonja, no solo aseguró “no entender” la “polémica” por sus tres vías de ingresos, es que justificó que tenía la nómina correspondiente como profesor titular de universidad y que “se le añadía un complemento” cuando dos años después adquirió la condición de catedrático“. Omitió que ese ”complemento“ se le pagaba a través de su SL, y que en las actas del patronato nunca se lo denominó ”complemento“ sino ”honorarios del director“. ”Difícilmente se oculta una cosa que se aprueba en Patronato. Toda mi situación administrativa la aprobó la Consejería de Educación y Cultura, luego en Patronato y después en el Departamento de la Universidad Complutense en Junta de Facultad. Si eso es un secreto, es algo bastante curioso“, manifestó.

También justificó que la facturación por la ilustración de la cubierta de un libro sobre Mariano José de Larra, en la que empleó una imagen de acceso gratuito propiedad de la Biblioteca Nacional en que esa colección la “creó” él y así aparece en el copyright. “Es bastante paradójico que se diga que se ocultan unas remuneraciones que están aprobadas en el patronato del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, por unanimidad” ,añadió. Lo cierto es que el patronato nunca vio esas facturas. “Los diseños de diversos libros las hice yo, algo que no estaba dentro de mis funciones como director del instituto”, insistió. Santonja omitió explicar por qué se adjudicó él mismo unos trabajos por los que facturó, sin dar opción a otras empresa y sin consultarlo con el patronato.

“Explicaciones detalladas y suficientes”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de este medio ha asegurado que “son explicaciones suficientes detalladas, que aclaran cualquier y duda y que cuenta con el apoyo del presidente de la Junta como del resto de miembros del gobierno”

Carriedo no ha sabido determinar en qué ley se basa la Junta para permitir que un funcionario tenga dos sueldos distintos, uno pagado a través de una SL. “Yo he leído las explicaciones que dio ayer, yo las he entendido, me parecen suficientemente aclaratorias y si a usted no le parecen suficientes puede pedir información adicional sobre sobre este asunto”, animó.

El portavoz de la Junta tampoco fue claro sobre la presunta “incompatibilidad” para que Santonja presida el patronato del Instituto como consejero de Cultura. Mientras que la viceconsejera, Mar Sancho sorprendía el pasado martes al patronato presidiendo la reunión y explicando su presencia por la “incompatibilidad” acordada en Consejo de Gobierno, tal extremo no se trasladó a la prensa el pasado jueves y tampoco se ha reflejado en el acta.

“Esto que hacemos desde la Junta de Castilla y León no siempre es generalizable a otras administraciones públicas, como usted sabe, el presidente del Gobierno no tiene, con carácter general esa disposición a responder a todos los medios, ni siquiera a algunos. Mientras Pedro Sánchez no responde la Junta de Castilla y León siempre responde”, finalizó Carriedo.