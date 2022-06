Igea ve “inaudito” que Mañueco participe en la estrategia electoral de Vox y le urge a explicar si conocía el recorte

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado “inaudito” que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya participado en la “estrategia electoral” de Vox en Andalucía después de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunciara un recorte de 20 millones para los agentes del Diálogo Social, y le ha urgido a explicar si conocía esta medida.

Ante el anuncio de García-Gallardo el procurador ha registrado en las Cortes una batería de preguntas para que sean respondidas de forma escrita por el presidente de la Junta con el fin de conocer con exactitud qué es lo que se pretende recortar y si el presiente conocía lo que se iba a anunciar.

“He oído hablar al presidente muchas veces de deslealtades pero he visto pocas maniobras como la que vimos ayer en plena campaña electoral por parte del vicepresidente”, ha afeado Igea. “Si lo conocía lo que quiere decir es que el presidente Mañueco participa de la estrategia electoral de Vox en Andalucía”.

“Me temo que eso es posible, que es muy posible porque el presidente Mañueco tiene mucho interés en no ser la anomalía en España porque eso cuestionaría la pervivencia de su Gobierno, la clave en este asunto saber si Mañueco sabía o no lo que se iba a contar porque si lo sabía, lo que hace el presidente es jugar a favor del acta de la estrategia electoral de Vox en Andalucía y eso yo creo que en el PP se lo tienen que hacer mirar”, ha explicado el procurador de Ciudadanos.

De este modo, Igea se ha cuestionado si el PP se puede permitir tener un presidente que “utiliza” los intereses de la Comunidad para una campaña electoral.

La batería de preguntas registrada por Igea se compone de seis cuestiones, la primera versa sobre el conocimiento de Mañueco sobre las medidas impulsadas por Vox desde la Vicepresidencia, la segunda es si estos “recortes” se han debatido en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ya que, como ha señalado, “no está en sus actas”.

“No está en los acuerdos del Consejo de Gobierno que se cuelgan en la página de transparencia a no ser que haya una agenda secreta en este asunto, la Junta de Castilla y León ya empieza a tener muchas cosas secretas, muchas cosas ocultas, muchas reuniones que no se agenda y muchas cosas que no se cuenta, estamos ante la Administración probablemente más opaca de la historia de esta Comunidad”, ha aseverado.

En tercer lugar, Igea pregunta al presidente si se ha informado de esta decisión a los agentes del Diálogo Social y se ha preguntado si se va a proceder a partir de ahora de este modo, a lo que ha sumado una cuarta pregunta para que se aclare si el anuncio de este lunes “es o no una utilización inadecuada de los recursos públicos en la campaña”.

“Lo que ayer sucedió es que se preparó un vídeo para la campaña electoral de Vox en la sede de la Junta”, ha lamentado, tras lo que pedirá también que se aclare si este asunto se ajusta a la Ley del Diálogo social y si el Gobierno ha previsto las posibles consecuencias civiles y penales de esta medida.

“Lo que está ocurriendo en esta Comunidad es inaudito”, ha aseverado Igea, quien ha considerado que si el presidente desconocía el anuncio de García-Gallardo éste debería ser “cesado inmediatamente”.