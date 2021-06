Impulso en la comisión las eólicas con 18 comparecientes, entre ellos Sánchez Galán, en seis sesiones en julio

La presidenta de la Comisión de Investigación de la Trama Eólica, Polígono de Portillo y Perla Negra, la socialista Ana Sánchez, ha anunciado que este organismo experimentará un "impulso" con la habilitación en julio de la actividad parlamentaria y la llamada de 18 nuevos comparecientes en un total de seis sesiones, lo que supondrá un "aumento en el nivel y en el número" de comparecientes desde la convicción de que "queda mucho por decir para saber dónde fue a parar hasta el último céntimo que altos cargos desvalijaron a Castilla y León".

Entre esas comparecencias está prevista el día 14 la del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, citado como investigado por el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, en el marco de la pieza separada que investiga los contratos de la eléctrica con el comisario cuando éste todavía ejercía como funcionario público.

Tras esas sesiones y el parón parlamentario del mes de agosto, quedarían pendientes nueve comparecencias para concluir con el calendario inicial acordado cuando se constituyó esta comisión de investigación aunque la actual presidenta no descarta volver a llamar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, además de al ex consejero de Economía y predecesor de Tomás Villanueva, Fernando Bécker, imputado también ayer por la trama de espionaje del ex comisario Villarejo.

"El sol no se tapa con un dedo". Dicho esto, ha apelado a la "prudencia" y al "respeto" a los tiempos y a los trabajos propios e internos de la comisión de investigación y ha abogado por consensuar con los grupos posibles nombres de más comparecientes, incluidos algunos que ya han pasado por este órgano, en las denominadas comisiones de trabajo de índole secreta.

No obstante, no ha dudado al afirmar tampoco que las conclusiones apuntan hacia "responsabilidades políticas" y ha cargado en todo momento contra la estrategia de PP y de Ciudadanos para "tratar de tapar la corrupción", como ha reafirmado la secretaria del Grupo Socialista, Patricia Gómez, que ha rememorado los testimonios "muy esclarecedores" de algunos de los comparecientes que han corroborado que "todas las decisiones se tomaban desde la Consejería --de Villanueva-- y por el Gobierno regional".

"Lo sabía todo el mundo menos ellos. ¡Qué casualidad!", ha exclamado Patricia Gómez que ha ironizado sobre la falta de conocimiento de Fernández Mañueco, como ex consejero de Presidencia, Interior y Justicia, o de Fernández Carriedo, como titular de la cartera de Medio Ambiente entonces, a los que ha acusado de no enterarse o de haber mirado para otro lado para zanjar: "Tan mala es una cosa como la otra".

"Todos parecían saber lo que allí pasaba menos ellos", ha continuado la también portavoz del PSOE en esta Comisión que ha culpado a ambos dirigentes porque tendrían que haber velado por el interés de todos los castellanos y leoneses. "Las conclusiones apuntan todas en la misma dirección: que había responsabilidades políticas", ha sentenciado.

Gómez ha acusado a Ciudadanos de haber apostado por "indultar la corrupción" en un deseo de ir a las comisiones a ver si había suerte y escuchaban que ha habido corrupción en otras comunidades autónomas y ha criticado especialmente al PP por haber apuntado a Fiscalía por "filtrar informaciones" cuando, según ha recordado, esas filtraciones se produjeron con el PP en los gobiernos central y autonómico y con Ignacio Cosidó, actual asesor de Fernández Mañueco, "jactándose" de que controlaba la Sala segunda del Tribunal Supremo.

"Sabemos que de filtraciones saben", ha ironizado Gómez quien ha aprovechado la ocasión para defender la "gran labor" que han realizado la Fiscalía y los juzgados que llevan las causas que se investigan casi en paralelo en la comisión de las Cortes. "No descarto nada, pero prefiero ser prudente", ha respondido a los periodistas sobre si remitirá alguna conclusión parlamentaria a los juzgados.

Ana Sánchez ha destacado que desde que asumió la Presidencia de esta comisión el pasado 29 de abril han comparecido 12 personas, "casi más" que en el resto de las reuniones desde que echó a andar el organismo, y ha comprometido "transparencia" y "diligencia" para saber "dónde fueron a parar los 1.100 millones de euros que altos cargos del PP en la Junta han desfalcado a los castellanos y leoneses".