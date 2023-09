La Junta de Castilla y León analiza la supuesta originalidad del logo de turismo por el que ha pagado 17.000 euros

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, de la Junta de Castilla y León ha asegurado este viernes que la empresa creadora del diseño para la marca turística 'Castilla y León Excelente' les ha garantizado “la originalidad de su logotipo” en un informe. Tras la polémica creada por un supuesto plagio al utilizar vectores de un banco de imágenes, Santonja ha afirmado que “hay una situación que se tiene que analizar” y que “evidentemente estamos analizando”.

Sin ahondar más en la “situación” que la Junta está analizando, el responsable de Cultura del Ejecutivo autonómico ha defendido que cuentan con un informe -que aún no han hecho público- en el que los diseñadores afirman “con seguridad” que “el logotipo ha sido elaborado de forma completamente original y no ha sido copiado de ninguna fuente”.

El PSOE, encargado de formular las cuestiones sobre la campaña durante la Comisión de Cultura de las Cortes, ha cuestionado el procedimiento de elección para la empresa adjudicataria y la posibilidad de haber explorado “otras alternativas” para abrir la posibilidad de hacer el logo “a muchas más personas”. Ante esto, Santonja ha reiterado la posición marcada este jueves por el portavoz de la Junta, asegurando que no han infringido “ninguna norma” y han respetado “todo lo que está previsto para este tipo de contratos”.

Hay que recordar, que como ya informó este diario, la selección de la empresa se realizó mediante un concurso público basado en un procedimiento administrativo sujeto a la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto por un procedimiento negociado sin publicidad de la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura y Turismo.

Santonja enfatizó la integridad del proceso:: “El proceso ha sido absolutamente ha sido absolutamente regular. El logotipo fue muy bien recibido, luego se ha desencadenado una polémica. Inicialmente el proceso fue muy bien recibido”.

El consejero de Vox no ha querido valorar el diseño ni tampoco ha puesto en duda el informe presentado por la empresa diseñadora del logo. “Yo no puedo poner en cuestión a una empresa ni de Castilla Leal ni de ningún otro lugar de España, no tengo por qué ponerla en cuestión y no la voy a poner en cuestión, porque se le puede causar un quebranto muy serio”, ha manifestado.

El procurador socialista Ángel Hernández Martínez también ha preguntado al consejero las razones para cambiar la marca. Santonja ha expuesto que consideraron “conveniente” renovar la imagen de Castilla y León al llevar el antiguo cerca de 20 años.