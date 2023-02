La Junta critica que la ministra Yolanda Díaz no invitase a Mañueco a la reunión en Valladolid y que no realizase un anuncio positivo

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no invitase al presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco, a la reunión con agentes sociales para abordar la desaparición del Servicio de Mediación Laboral porque la Consejería de Empleo se ha negado a financiarlo.

En la misma línea de Mañueco, que a través de Twitter calificó la visita de Díaz como “turismo electoral”, Carriedo ha reprochado el “trato distinto” que dan los miembros del Gobierno de España a Castilla y León, ya que según él, cuando van a otras comunidades realizan “algún anuncio positivo”. Carriedo consideró que se debería haber invitado a Mañueco a la reunión con la patronal y los sindicatos para buscar una solución al conflicto del Serla, que precisamente ha provocado el consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox) al dejar este servicio sin financiación y asegurar que su consejería no destinará dinero. Yolanda Díaz explicó el miércoles que habló por teléfono con Mañueco dos veces y que este quedó en darle una explicación. Pero acabó rechazando una tercera llamada, en la que “no quiso ponerse al teléfono” con la ministra.

Díaz aseguró además que el problema de la Junta con el Serla no es económico, puesto que el pasado ejercicio el Gobierno de España dio a Castilla y León medio millón de euros para negociaciones colectivas y que la Junta no lo licitó, por lo que se tendrá que devolver esa cantidad. Pero Carriedo alude a un “déficit de información de la ministra” porque la Junta, dice, siempre tiene un alto grado de ejecución. Y para reforzar ese argumento se refirió a que Díaz dio por cerrado el Serla cuando aún sigue funcionando. “La mediación laboral está garantizada”, dijo, si bien no explicó por parte de que consejería, puesto que la de Empleo se niega.