Mañueco asegura que no negociará “en los despachos” la voluntad de los ciudadanos aunque no aclara si pactaría con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 Televisión que su objetivo es "concentrar todos los apoyos" porque no quiere que la "voluntad" de los Ciudadanos se negocie en los despachos. El presidente ha descartado así actuar de la misma forma que en las pasadas elecciones autonómicas de 2019, cuando se cedieron ayuntamientos y diputaciones en favor de Ciudadanos para alcanzar un pacto de Gobierno.

Mañueco no ha querido aclarar si pactaría o no con Vox, una posibilidad a la que apuntan las encuestas electorales porque el PP, en principio, no alcanzaría la mayoría absoluta. La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio afirmó tajantemente el pasado martes que Vox quería "entrar en los Gobiernos", pero el presidente de Castilla y León ni abre ni cierra esa puerta. "Lo que hay que hacer es esperar a ver qué dicen las personas de Castilla y León, estas son las elecciones de Castilla y León y necesitamos estabilidad política y estabilidad parlamentaria", ha acertado a decir.

El presidente, que no aclara qué hará de no conseguir la mayoría, ha desviado el tema hablando de unas elecciones -adelantadas por él tras romper con Ciudadanos- en las que Castilla y León "juega el papel que históricamente le ha correspondido", con un "papel esencial en la política española" y con "factor de moderación" y a continuación ha presumido de grandes resultados de la Comunidad en gestión de servicios públicos, en un modelo educativo que es "ejemplo para otras Comunidades" y con ese "papel esencial en la política" que no ha acabado de justificar.

Mañueco tampoco ha querido responder a las declaraciones del exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, en una entrevista en la que asegura que no pactará con él porque lo único que tiene "claro" Ciudadanos es que no dará las llaves "al atracador".

"Yo no entro en descalificaciones ni en insultos ni en otras cuestiones, eso define a quien lo hace", ha dicho. Sin pausa, ha entrado directamente a hablar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de "castigar a los autónomos subiéndoles las cuotas" mientras él apuesta por cuota cero los tres primeros meses y ayudas para aumentar su plantilla en una persona o ayudas a madres autónomas.

Respecto a la polémica que ha generado los debates de Castilla y León, que en principio sólo serán entre candidatos con grupo parlamentario propio en las Cortes y que se organizarán por TVE y la privada Castilla y León Televisión porque la Junta Electoral ha estimado el recurso del ente público y con un recurso que debe llegar al Supremo para que decida si Vox debe entrar en ellos, Mañueco ha dicho que hace dos años no hubo la misma polémica y que ahora "se ha montado esto". "Yo estoy a disposición de lo que digan los equipos, de lo que diga el director de campaña, estoy dispuesto a debatir, pero hay que tener en cuenta la ley", ha comentado.

Por último, cuando se le ha recordado que Castilla y León es la quinta Comunidad que más fondos europeos ha recibido en 2021, Mañueco ha insistido en que hay un "trato discriminatorio a Castilla y León" y ha recordado el iva impagado que hizo acudir al Supremo y unos Presupuestos Generales en los que se ha "marginado a la Comunidad". "Podríamos seguir hablando de los fondos europeos, de la falta de transparencia, porque son para España y los españoles y deberían llegar a todos los rincones de nuestra extensa Comunidad y nos llega escasamente un 4%", ha insistido.